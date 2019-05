pro AvO begrüßt die E-Rezept-Initiative des DAV und empfiehlt einen runden Tisch aller Marktpartner

Baierbrunn (ots) - Der Deutsche Apothekerverband (DAV) hat aufseinem Wirtschaftsforum letzte Woche bekanntgegeben, einePatienten-App zu entwickeln. Diese soll auf das kommende E-Rezeptabgestimmt sein. pro Apotheke vor Ort (pro AvO) begrüßt ausdrücklichdie Initiative des DAV, als Gesellschafter der gematik mbH, dieKonzeption und Entwicklung der Standards für das künftige E-Rezeptauf Bundesebene zu gestalten."Wir freuen uns und halten es für absolut richtig, dass der DAVdie Federführung für die Einführung des E-Rezepts erhalten hat. Dennso wie wir verfolgt der DAV das Ziel, einen einheitlichen digitalenStandard zu schaffen, um den Patienten den bestmöglichen Zugang zuArzneimitteln zu verschaffen", so Peter Menk, Geschäftsführer von proAvO.Jetzt alle Marktpartner an einen runden Tisch bringen"Die Initiative pro AvO empfiehlt, dass der DAV jetzt auf allerelevanten Marktpartner zugeht, um gemeinsam Standards zu entwickeln,die von allen Patienten und in allen Apotheken genutzt werden können.Damit die Apotheken vor Ort am wachsenden Online-Kanal teilhaben undum den größtmöglichen Mehrwert für die Patienten zu generieren,sollten alle Marktteilnehmer gemeinsam an einem Strang ziehen", regtMenk ein gemeinsames Vorgehen an.Konsequente Gestaltung im Sinne des selbstständigen PatientenWie der DAV mitteilt, soll die Nutzung des E-Rezepts konsequentneutral, wettbewerbsfrei und ohne Steuerung oder Lenkung vonPatienten erfolgen. Auch diesen elementar wichtigen Ansatz bei derEinführung des E-Rezepts unterstützt das Joint Venture pro AvO, wiePeter Menk ausführt: "Wir teilen die Ziele des DAV, die Rolle derApotheke vor Ort mit digitalen Möglichkeiten zu stärken und damit dieflächendeckende Versorgung auch in Zukunft zu sichern." So setzt sichauch pro AvO dafür ein, dass Patienten im Besitz des E-Rezeptsbleiben und damit selbstständig entscheiden, in welcher Apotheke sieein Rezept einlösen möchten. Zudem darf es aus Sicht von pro AvOkeinen Handel oder eine anderweitige Nutzung von Daten ohne dieexplizite Einwilligung der Patienten geben.Wettbewerbsfähigkeit der Apotheke vor Ort durch Bündelung derKräfteWichtig ist es aus Sicht von pro AvO darüber hinaus, mit allenKräften gemeinsam an einer offenen Lösung zu arbeiten, die alleApotheken mitnimmt. Und das gelingt nicht mit Insellösungen, sondernnur mit einer Branchenlösung, für die sich pro AvO schon seit ihrerGründung einsetzt. Denn Apothekerinnen und Apotheker erwartenLösungen, die für alle Apotheken funktionieren und die ihrenPatienten sowie Kunden den größtmöglichen Mehrwert bieten. DieseAufgabe kann aus Sicht von pro AvO nur durch die Bündelung allerKräfte der gesamten Wertschöpfungskette gelingen. So müssenbeispielsweise Warenwirtschaften eingebunden und die Lieferfähigkeitder Apotheken muss in allen digitalen Lösungen sichergestellt werden,damit die Prozesse in den Apotheken weiterhin reibungslosfunktionieren. Das gelingt am besten, wenn alle relevantenMarktpartner sich an einem Tisch zusammenfinden und gemeinsam dienotwendigen Standards und Vorgaben definieren.Zur Initiative pro AvODie derzeitigen Unterstützer der Initiative pro AvO sind BD RowaGermany GmbH, GEHE Pharma Handel GmbH, NOVENTI Group, Sanacorp eG unddie Wort & Bild Verlagsgruppe. Ziel der Initiative ist es, in einemengen Zusammenspiel mit weiteren Teilnehmern, Verbänden undApothekern ein Konzept zu erstellen, das den Apothekern dieMöglichkeit eines gemeinsamen Standards gibt, sei es als Marktplatz,Plattform oder nur einer speziellen Anwendung. Die Bündelung derhierfür notwendigen Ressourcen ist dabei der chancenreichste Weg fürdie Patientinnen und Patienten in Deutschland.Pressekontakt:pro AvO GmbHPeter Menk, GeschäftsführerHandy: +49 161 94779260E-Mail: p.menk@pro-avo.dewww.pro-avo.deBecton Dickinson Rowa Germany GmbHRebecca Theisen, Department Manager Marketing Communications Rowa®TechnologiesTel.: +49 2692 92061430Handy: +49 151 61560256E-Mail: rebecca.theisen@bd.comwww.bd.com/rowaGEHE Pharma Handel GmbHDustin Tusch, Leiter Unternehmenskommunikation & PressesprecherTel.: +49 711 57719-583Handy: +49 152 90020362E-Mail: dustin.tusch@gehe.dewww.gehe.deNOVENTI GroupDr. Silvio Kusche, Bereichsvorstand Marketing (CMO)Tel.: +49 89 43184-337E-Mail: silvio.kusche@noventi.dewww.noventi.deSanacorpNorman Keil, UnternehmenskommunikationSanacorp Pharmahandel GmbHTel.: +49 89 8581-580E-Mail: n.keil@sanacorp.dewww.sanacorp.deWort & Bild VerlagGudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 89 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell