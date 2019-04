prmagazin-Pressestellentest: Umwelt-NGOs auf Augenhöhe mit Unternehmen / Deutsche Umwelthilfe patzt

Remagen (ots) - An der Pressearbeit der großen Umwelt-NGOs inDeutschland kann sich manches Unternehmen ein Beispiel nehmen. Imprmagazin-Pressestellentest zeigen die Sprecher der Organisationenüberwiegend exzellente Leistungen.Die Kontaktdaten der Pressestellen sind auf den Homepages durchwegeinfach zu finden, die meisten Ansprechpartner sind gut erreichbarund liefern innerhalb der Testwoche vollumfängliche Antworten - mitAusnahme des WWF und der Deutschen Umwelthilfe (DUH).Bemerkenswert ist auch die Qualität der Antworten. Gleich dreiTestkandidaten erreichen in dieser am stärksten gewichteten Kategoriedie selten vergebene Höchstpunktzahl von 20 Punkten (DeutscherNaturschutzring, NABU und BUND).Den Gesamtsieg holt mit 194 von 200 möglichen Punkten der DeutscheNaturschutzring. Die Kontaktdaten von Pressereferentin Nina Slatterysind auf der Website mit einem Klick zu finden, und die Sprecherinist sofort erreichbar. Sie vermittelt innerhalb kürzester Zeit einInterview mit einem Experten, der in einem langen Telefonatumfassende und qualitativ hervorragende Antworten auf die Testfragenliefert. Gesamtprädikat: "Erstklassig".Auf Platz zwei in der Gesamtwertung liegt Greenpeace, ebenfallsmit der Bestnote "Erstklassig". Die Organisation sammelt in fastallen Kategorien minimal weniger Punkte als der Testsieger und kommtunter dem Strich auf 180 von 200 Punkten. Auffällig ist, dassGreenpeace-CvD Michael Hopf, genau wie der Testsieger, am TelefonRede und Antwort steht.Auf den Rängen drei bis sechs rangieren mit "sehr guten"Leistungen die Pressestellen von Campact, NABU, BUND und Robin Wood,gefolgt von Peta auf Platz sieben (Note: "Gut").Sehr dürftig fallen hingegen die Antworten des WWF aus (Platzacht; Note: "Reformbedürftig"). Auf dem letzten Rang landet dieDeutsche Umwelthilfe (DUH). Zwar überzeugt die Organisation vonAutoschreck Jürgen Resch bei Web-Kontaktservice und Erreichbarkeitund liefert auch Antworten. Diese fließen aber nicht in die Wertungein, weil die DUH die Deadline reißt.Die Testfragen drehten sich um gerichtliche Auseinandersetzungender Umwelt-NGOs in den Jahren 2017 und 2018. Als Aufhänger diente dermanager-magazin-Beitrag "Die grünen Warlords" vom 24. Januar 2019.Den kompletten Test mit allen Einzelwertungen finden Sie in derApril-Ausgabe des prmagazins, die heute erscheint, einen Ausschnittzum Anlesen samt Ranking unter http://www.prmagazin.de/meinung-analyse/hintergrund/pressestellentest-umwelt-ngos-042019.html.In der Rubrik "Pressestellentest" stellt das prmagazin seit mehrals 15 Jahren jeden Monat die Pressestellen wechselnder Branchen aufdie Probe. In die Wertung fließen - unterschiedlich gewichtet - fünfKriterien ein: Kontaktservice im Internet, Erreichbarkeit,Antwortgeschwindigkeit sowie Umfang und Qualität der Auskunft.Details zu Testkriterien und Punktegewichtung:www.prmagazin.de/pressestellentestPressekontakt:Christina UllrichVerantwortliche RedakteurinTelefon: 02228/931-123E-Mail: ullrich@rommerskirchen.comOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuell