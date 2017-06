prmagazin-Pressestellentest NRW-Großstädte / Köln hängt Düsseldorf im Regionalderby ab

Remagen (ots) - Mit einem klaren Sieg im aktuellenPressestellentest des prmagazins entscheidet die Stadt Köln dastraditionelle Duell gegen Düsseldorf für sich. DieNRW-Landeshauptstadt kassiert mit 58,5 von 200 möglichen Punkten dieGesamtnote "Katastrophal" und landet abgeschlagen auf Platz 8.Das Problem: In Düsseldorf fühlt sich zunächst niemand für dieTestanfrage zuständig. Nach einer kleinen Odyssee findet sich mit derFlüchtlingsbeauftragten Miriam Koch zwar eine Ansprechpartnerin, abereine Antwort auf die Testfragen bleibt aus.Wie "sehr gute" Pressearbeit funktioniert, zeigt dagegen dieKölner Sprecherin Sabine Wotzlaw. Sie brilliert nicht nur mitvollständigen Antworten, sondern ordnet diese auch mit zahlreichenHintergrundinformationen, Analysen und Zahlen ein. 179 von 200möglichen Punkten für die Domstadt.Unter dem Strich präsentieren sich die Pressestellen derNRW-Metropolen in dieser Stichprobe unterschiedlich gut in Form.Ebenso "katastrophal" wie in Düsseldorf läuft es bei den Essenern,die sich Platz 8 mit der Landeshauptstadt teilen (58,5 Punkte).Eindeutiger Testverlierer ist Ruhrpott-Nachbar Dortmund (44 Punkte).Ein anderer Kandidat aus dem Ruhrgebiet verfehlt dagegen nur knappden Testsieg. Bochums Pressesprecher Thomas Sprenger erläutert ineinem ausführlichen Hintergrundgespräch Zusammenhänge und Fakten undliefert eigene Einschätzungen. Prädikat: "Sehr gut" (178,5 Punkte,Platz 2).Einen respektablen Auftritt legen auch die Kandidaten auf denPlätzen 3 und 4 hin. Münster holt mit 166,5 Punkten die Note "Sehrgut", Bonn mit 146,5 Punkten ein "Gut".Auf den Rängen 5 bis 7 rangieren mit soliden bis schlechtenLeistungen die Städte Duisburg (130 Punkte, "Akzeptabel"), Wuppertal(64 Punkte, "Reformbedürftig") und Bielefeld (59 Punkte,"Katastrophal").Die Testfragen drehten sich um die Forderung des DeutschenStädtetags nach auskömmlicher Finanzierung der Städte durch Bund undLänder für die langfristige Integration von Flüchtlingen.Der Pressestellentest der NRW-Großstädte erscheint in derJuni-Ausgabe des prmagazins. In der Juli-Ausgabe treten diePressestellen von Berlin, Bremen, Dresden, Frankfurt, Hamburg,Hannover, Leipzig, Nürnberg, München und Stuttgart gegeneinander an.Pressekontakt:Bei Rückfragen oder um ein PDF des Juni-Tests anzufordern, wenden Siesich bitte an:Christina UllrichVerantwortliche RedakteurinTelefon: 02228/931-123E-Mail: ullrich@rommerskirchen.comOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuell