prizeotel auf steilem Expansionskurs - Design-Hotelgruppe unterzeichnet 20. Hotel und kommt in die Landeshauptstadt Berlin (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Hotelgruppe prizeotel unterzeichnet ihr 20. Hotel. 2021eröffnet das Design-Hotel in Deutschlands Hauptstadt, Berlin. 284stylische Zimmer bereiten sich derzeit im beliebten Szene-ViertelPrenzlauer Berg auf Geschäfts- und Städtereisende der angesagtenMetropole vor. Auch das Hauptstadtquartier der rapide wachsendenHotelkette wird im individuellen und extravaganten Design vonStardesigner Karim Rashid erscheinen und die gewohnt innovative undtechnische Ausstattung (mit Mobile Check-In, Smart-TV uvm.) für seineGäste bereit halten. Neben den vier bereits erfolgreich laufendenHotels in Norddeutschland (Hamburg (2x), Hannover und Bremen), stehenmit dem Standort Berlin, nun 16 neue Projekte, in unterschiedlichweiten Entwicklungsstadien, in Deutschland, Österreich, Belgien undder Schweiz in den Startlöchern. "10,5 Jahre nach Eröffnung desersten Hotels, vertrauen Investoren prizeotel Immobilien im Wert vonweit über einer halbe Milliarde Euro an", berichtet Marco Nussbaum,Gründer und CEO von prizeotel, stolz. "Mit den dann 20 Häusern werdenwir schätzungsweise einen Netto-Umsatz von über 100 Mio. EUR machenund damit den Ausbau der Marke konsequent weiter vorantreiben",ergänzt Nussbaum weiter.Schon bis 2022 werden die geplanten Häuser an den neuen Standortenihre stylischen Pforten öffnen. "Damit ist die Basis für die geplantegroßflächige Expansion auf internationaler Ebene geschaffen. Derzeitfinden Verhandlungen für Projekte in Kopenhagen, London und Warschaustatt. Unser erklärtes Ziel ist es, eine Präsenz in den KernmärktenEuropas zu schaffen", erklärt Geschäftsführer Connor Ryterski, dersich für die Vertragsverhandlungen des Berliner Projektsverantwortlich zeigte.Berlin ist und bleibt ein sehr beliebtes Reiseziel. Im Februardiesen Jahres teilte die Berlin Tourismus & Kongress GmbH in einerPressemitteilung mit, dass die Stadt seine Position alsTop-3-Reiseziel in Europa festigen konnte. "2018 besuchten rund 13,5Mio. Gäste die Stadt, das sind 4,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor.Die Zahl der Übernachtungen stieg um 5,5 Prozent auf 32,9 Mio.",berichtete die GmbH, die unter der Marke visitBerlin agiert. Die inder Pressemitteilung publizierte Statistik des Amtes für StatistikBerlin-Brandenburg, welche die Herkunft der reisenden Gäste vonJanuar bis Dezember 2018 darstellt, zeigt, dass 45,9 Prozent derGäste aus Deutschland kommen - prizeotel darf sich also auch auf einegroße Anzahl internationaler Gäste freuen.Wie für die Marke bekannt, begrüßt das Design-Hotel seine Gästeauch in der Deutschen Landeshauptstadt wieder in Top-Lage, imangesagten Szeneviertel Prenzlauer Berg. Von dort aus sind die Gästeideal an den öffentlichen Nahverkehr und das Berliner Freizeit- undKulturangebot angebunden. Es gibt wohl kaum ein passenderes Zuhausefür die unkonventionelle, bunte Design-Hotelgruppe, als dasfacettenreiche, vor Energie und Kreativität sprudelnde Berlin. Dielebendige Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten verbindet etlicheKulturen miteinander und setzt die neusten Trends in Lifestyle, Musikund Kunst. Gleichzeitig gilt die Stadt als grünste MetropoleDeutschlands und sorgt mit seinen weitläufigen Parkanlagen, Wäldernund Seen für Ausgleich und Entspanntheit.Mehr Informationen auf www.prizeotel.comPressekontakt:Franziska Mettenheimerpublic-relations@prizeotel.comT: +49 421 2222 307prizeotelEsplanade 41 | 20354 HamburgOriginal-Content von: prizeotel, übermittelt durch news aktuell