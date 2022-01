Der preisgekrönte unabhängige Abfüller Spiritfilled veröffentlicht die nächsten beiden Single Cask Whiskys seiner Mythical Beast Serie

London (ots/PRNewswire) -Erfahrener Fassmakler Spiritfilled (https://www.spiritfilled.co.uk/) ist ständig auf der Suche nach den besten Whiskyfässern. Im Juli haben sie ihre eigene Serie unabhängiger Abfüllungen auf den Markt gebracht, angefangen mit einem preisgekrönten Caol Ila 12 Year Old, der in einem Pedro Ximenez-Fass gereift ist. Die Serie Mythical Beasts bietet außergewöhnliche Single-Cask-Whiskys in Verbindung mit exquisiten Kunstwerken. In diesem Monat haben sie den zweiten und dritten Teil der Serie herausgebracht, einen Fettercairn 32 Year Old und einen Glenrothes 15 Year Old.Mythical Beasts Fettercairn 32 Year Old wurde von einem privaten Verkäufer erworben, der das Fass seit über 30 Jahren besaß. Mit einer Abfüllung von 98 Flaschen und einer Fassstärke von 48,6 % ist dieser Single Malt ein absoluter Gewinner. Spiritfilled bewahrte diesen edlen Whisky genau so auf, wie sie ihn schlafend in einem Ex-Bourbon-Hogshead vorfanden, wo er seit seiner Abfüllung im Juli 1989 gereift war.Fettercairn von Spiritfilled trägt den treffenden Namen The Dryad. Tief in den wunderschönen, bewaldeten Schluchten und Hainen der Highlands steht eine mächtige Eiche. Stark und still, verbirgt sie ein Geheimnis in ihrem Inneren: eine Baumnymphe, schön, scheu und einzigartig. Die Dryade verdient Respekt, denn sie verfügt über verborgene Stärken und nützliche übernatürliche Kräfte, die tief mit ihren keltischen Wurzeln verbunden sind. Dieser Whisky spiegelt die sanft fließende Kraft dieses mythischen Wesens wider, das mit der Natur und dem Geist Schottlands in Berührung steht, in Eiche gelagert, mit einem Hauch von Geheimnis und zeitloser Qualität.Mythical Beasts Glenrothes 15 Year Old ist ein atemberaubender Single Malt aus dem Herzen der Speyside. Ähnlich wie der Fettercairn reifte dieser Scotch seit seiner Abfüllung im selben Fass: einem First Fill Sherry Butt. Der Sherry-Einfluss sorgt nicht nur für eine wunderbare goldene Farbe, sondern auch für einen ganz besonderen Geschmack, der durch das traditionelle Profil von Glenrothes noch verstärkt wird. Mit einer begrenzten Anzahl von 588 Flaschen aus diesem Fass mit 55 % ABV ist er eine schöne Ergänzung der Sammlung.Glenrothes von Spiritfilled hat seinen Namen vom Flussgott Nyami Nyami. Die glitzernden blauen Gewässer des mächtigen Spey schlängeln sich durch die Speyside, in deren Tiefen sich viele Mythen abspielen. Nyami Nyami gleitet mühelos durch tiefe Wasserwege und strahlt Wohlwollen aus. Er nutzt seine übernatürlichen Kräfte, um seine Anhänger zu versorgen, ihnen Reichtum und Glück zu schenken und sie in schwierigen Zeiten zu schützen. Dennoch hat seine Einsamkeit etwas Ergreifendes; er sucht endlos in den Flüssen nach einem Wiedersehen mit seiner geliebten Partnerin. Wenn dieses mächtige Ungeheuer gestört wird, braucht es nur seinen mächtigen, schlangenartigen Schwanz zu schütteln, um die Erde zu erschüttern und Wellen an das Flussufer zu schlagen. Geschmeidig, stark und komplex, mit einem Stachel am Schwanz, hinterlässt dieses mythische Tier einen bleibenden Eindruck.Russell Spratley, Direktor, sagte: „Nach dem großen Erfolg unserer ersten Abfüllung (und der ersten Goldauszeichnung) sind wir stolz und aufgeregt, die nächsten beiden Abfüllungen der Serie anzubieten. Der Fettercairn zeichnet sich durch drei Jahrzehnte sorgfältiger Bourbon-Reifung aus, während der Glenrothes ein Beispiel für die vollständige Sherry-Reifung ist. Für 2022 haben wir viel geplant, also achten Sie auf weitere großartige Veröffentlichungen!"Die Kollektion Mythical Beasts von Spiritfilled ist auf spiritfilled.co.uk/pages/single-cask-whisky und solange der Vorrat reicht, erhältlich. Der Dryad Fettercairn 32 Year Old kostet £425 und der Nyami Nyami Glenrothes 15 Year Old £135. Beide haben einen Inhalt von 700 ml und werden in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltration angeboten.Verkostungsnotizen von Ian Wisniewski, Spirituosenautor und Rundfunksprecher, finden Sie unten.VERKOSTUNGSNOTIZENThe Dryad Fettercairn 32 Year Old:- Nase: Reichhaltige, saftige Aprikosen und Rosinen, gefolgt von karamellisierten Äpfeln, garniert mit Crème brûlée und Lebkuchen, um einen Kern aus Eiche und englischem Frühstückstee.- Gaumen: Elegantes, großzügiges Mundgefühl, eröffnet mit saftigen Aprikosen, Orangenmarmelade, Zitronenkuchen und einem Hauch von englischem Frühstückstee, subtile Süße und ausgeprägte Trockenheit bilden die Parameter und vereinen sich zu einer Fülle, mit einem Finale aus Lebkuchen, Eiche und Malzigkeit.- Finish: Leichte Trockenheit und Malzigkeit, mit zunehmender Trockenheit gesellen sich Eiche und Orangenmarmelade hinzu.Nyami Nyami Glenrothes 15 Year Old:- Nase: Reichhaltige Aprikosen- und Orangenmarmelade, angereichert mit Paranüssen. Dann kommen Vanille und Zitronenbaiser zum Vorschein, mit einem Hauch von Malz und Eiche als Rückgrat.- Gaumen: Weiches, reichhaltiges Mundgefühl. Konzentrierte Aromen umarmen einander, Aprikosen, Aprikosenkonfitüre, saftige Zitronenfrische und köstliche Orangenmarmelade. Lebkuchen taucht auf, und die Malzigkeit nimmt zu, unterstützt von Eichenholz und unterschwelligen Röstnoten, mit einem üppigen Finale aus Fruchtkompott und Muskatnuss.- Finish: Die würzige Trockenheit wächst mit malzigen und eichenen Noten und gipfelt in Orangenmarmelade, die von der Trockenheit unterstrichen wird.