praktischArzt und Treatfair schließen Kooperation

Stuttgart / Mannheim (ots) -Das Jobportal praktischArzt (https://www.praktischarzt.de/), Teil der pA Medien GmbH mit Sitz in Mannheim und die Stuttgarter Organisation Treatfair (https://www.treatfair.org/), die das gleichnamige Online-Portal der attraktiven Kliniken betreibt und Arbeitgeber im Gesundheitswesen zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit berät, haben zum 1. Mai 2022 eine Kooperation vereinbart.praktischArzt übernimmt Premium-Sponsorschaft des Treatfair Portals der attraktiven Kliniken. "Wir freuen uns, dass wir mit praktischArzt die reichweitenstärkste Online-Plattform für Recruiting im ärztlichen Bereich in Deutschland für uns als Sponsor und Kooperationspartner gewinnen konnten", so Dr. Benedict Carstensen, Gründer und Geschäftsführer von Treatfair.Neben dem Online-Portal für die attraktivsten Klinik-Arbeitgeber übt Treatfair auch Beratungstätigkeiten zu den Themen Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitgeberattraktivität im Gesundheitswesen aus. Timo Krasko, Geschäftsführer der pA Medien GmbH, verrät: "Wir verfolgen die Entwicklung von Treatfair schon seit einiger Zeit. Die Kombination aus Experten für Mitarbeiterzufriedenheit im Gesundheitswesen und Betreiber des Portals für attraktiven Kliniken hat sie für uns letztlich auch als Kooperationspartner attraktiv gemacht." Michael Schmitt, ebenfalls Geschäftsführer der pA Medien GmbH ergänzt: "Wir freuen uns, im Treatfair Portal Ärztinnen und Ärzte in einem außergewöhnlich positiven Umfeld begegnen zu können."Das 2021 gelaunchte Treatfair Portal der attraktiven Kliniken führt ausschließlich Krankenhausabteilungen mit zufriedenen Ärztinnen und Ärzten auf. Vertretene Krankenhäuser profitieren von diesem Auszeichnungscharakter und können sich trotz zunehmenden Fachkräftemangels über eine erhöhte Anzahl und Qualität von Bewerbungen freuen. Dieser Wettbewerbsvorteil durch zufriedene Mitarbeitende stellt für Krankenhäuser einen Anreiz zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und damit ein Instrument gegen den Ärztemangel dar.Die pA Medien GmbH betreibt seit dem Jahr 2014 verschiedene Portale wie die praktischArzt und Medi-Karriere (https://www.medi-karriere.de/) Netzwerke. praktischArzt ist ein führendes Karriere- und Informationsportal für Ärztinnen und Ärzte mit entsprechender Stellenbörse. Medi-Karriere richtet sich an alle medizinischen Berufe mit Fokus auf Pflege, MFA, Therapie und Ausbildung. Die Portale weisen monatlich über zwei Millionen Besucher auf und betreuen als Fokus-Zielgruppe einen großen Teil aller deutschen Krankenhäuser.Pressekontakt:pA Medien GmbHGeschäftsführung: Michael Schmitt, Timo KraskoInnere Wingertstrasse 9 68309 MannheimTelefon: +49 69 400 30 101www.praktischarzt.dekontakt@praktischarzt.deAmtsgericht MannheimHRB 732750Treatfair GmbHGeschäftsführung: Dr. Benedict CarstensenRoter Stich 2870437 StuttgartTelefon: +49 711 3516 2585www.treatfair.orgpresse@treatfair.orgAmtsgericht Stuttgart HRB 765056Original-Content von: pA Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell