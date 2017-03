Ein polnischer Gitarrenhersteller rockt die Welt

Frankfurt a.M. (ots) -In einer kleinen Werkstatt in einem Hinterhof begann MayonesGuitars & Basses in den frühen 1980iger Jahren mit der Produktion vonelektrischen Gitarren. Heute verlassen jedes Jahr mehrere tausendGitarren die Räume des Unternehmens in Danzig. Wie schaffte es einkleiner polnischer Gitarrenhersteller, seine Instrumente an legendäreMusiker wie Rockbands und Meister des modernen Jazz zu bringen?Die Geschichte von Mayones Guitars & Basses geht bis 1982 zurück:Eine musikbegeisterte Familie aus Pommern begann in einerHinterhofwerkstatt mit dem Bau von Gitarren. Als Rockmusik der letzteSchrei in Polen war, tauchte eine neue Band nach der anderen auf undließ die Nachfrage nach elektrischen Gitarren explodieren.So wie viele andere Waren gab es offiziell während des kaltenKrieges auch keine elektrischen Gitarren in Polen zu kaufen. DieseChance machte sich Mayones Guitars & Basses zunutze und begann damit,Gitarren für den heimischen Markt zu bauen. Musiker kamen in Scharenaus ganz Polen nach Danzig, um die einzigartigen Instrumente zukaufen und nahmen manches Mal eine Fahrtzeit von bis zu zwei Tagen inKauf. Mehr als 30 Jahre später zählt Mayones zu den besten Marken fürelektrische Gitarren und die Instrumente sind fast überall auf derWelt zu erhalten.Acht Monate bis zur PerfektionBei einem so außergewöhnlichen Produkt wie elektrischen Gitarrengibt es keinerlei Spielraum für Fehler. Die meisten Mayones Guitars &Basses Instrumente sind Spezialanfertigungen mit detailliertenSpezifikationen. Von der Holzart über die Gravur der Initialen desBesitzers bis hin zum Design der Potentiometerknöpfe - jedes Detailwird nach den spezifischen Erwartungen des Kunden gestaltet. DasMayones Guitars & Basses Team aus erfahrenen Gitarrenherstellernarbeitet durchschnittlich sechs bis acht Monate an einem Instrument.Die Einzigartigkeit der Instrumente, die Monate harter Arbeit in sichhaben, macht es umso wichtiger, die anspruchsvollen Kunden pünktlichund unversehrt zu erreichen.Von Anfang an setzte das Unternehmen vorrangig auf hochwertigeQualität seiner Instrumente. Noch immer ist jedes Instrumentüberwiegend handgefertigt und 90 Prozent der rund 30 Angestelltensind Musiker, die mit Herz und Seele jede einzelne Gitarreanfertigen. Dementsprechend werden die Produkte des Unternehmens vonWeltklasse-Gitarristen vor allem für die einzigartige Verarbeitungmit unglaublichem Augenmerk auf das Detail und ihre einmaligenMerkmale gepriesen.Das ErfolgsrezeptNach dem internationalen Erfolgsrezept gefragt, betonen dieGründer von Mayones Guitars & Basses, dass Leidenschaft dieHauptzutat ist. Allerdings musste der Eiserne Vorhang erst fallen,damit polnische Unternehmer internationale Märkte erobern und Musikerauf der ganzen Welt herausfinden konnten, wie außergewöhnlich diepolnischen Gitarren sind. Mitte der 1990er Jahre machten MayonesGuitars & Basses den ersten Vorstoß auf internationale Märkte miteinem Debüt auf der Musikmesse in Frankfurt. Mit neuen Kunden ausDeutschland, den Niederlanden und Spanien schafften sie so die erstenkleinen Gemeinschaften, die die Marke unterstützten. Das Unternehmendurchdrang couragiert neue Märkte, erweiterte in den nachfolgendenJahren seine Produkte und baute das Ansehen seiner Marke auf.Umspannende LogistikTrotz erfolgreicher internationaler Expansion verlor dasUnternehmen nie seine Herkunft oder seine Handwerkskunst aus denAugen. Allerdings erforderte die Expansion ins Ausland neueKompetenzen: den internationalen Handel. Für die Herstellung vonInstrumenten benötigten sie massives, abgelagertes und qualitativhochwertiges Holz, das aus vielen Ländern importiert wird. Und dieEndprodukte werden auf der ganzen Welt verkauft. Hier kam FedExExpress ins Spiel, indem das Unternehmen Mayones Guitars & Basses beiseiner internationalen Expansion unterstützte. "Seit vielen Jahrenhängt unser Geschäft vorrangig vom Export ab. Deshalb war es für unsnotwendig, mit einem zuverlässigen Logistikanbieter zu arbeiten.Wichtig war für uns die internationale Erfahrung und pünktlicheAuslieferung auf der ganzen Welt, da unsere Gitarren von extremanspruchsvollen Kunden aus Dutzenden von Ländern auf sechsKontinenten gekauft werden - von Rumänien über China bis hin nachNeuseeland. Dank des umfangreichen Logistiknetzwerks von FedEx könnenwir unsere Märkte mit unseren Produkten erreichen. Unsere Instrumentewerden pünktlich ausgeliefert und können direkt von unseren Kundeneingesetzt werden. Dies alles ist insbesondere bei einem soaußergewöhnlichen und individuellen Produkt wie einer Gitarre enormwichtig", betont Michael Gabryelczyk von Mayones Guitars & Basses.Pressekontakt:Katrin Haase, FedEx ExpressTel.: +49 (0)6102 883 302E-Mail: khaase@fedex.comOriginal-Content von: FedEx Express, übermittelt durch news aktuell