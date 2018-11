Das polnische Gegenwartskino ist sehr nah an Deutschland, näher als je zuvor und näher, als man vielleicht denkt / Und das nicht nur auf Grund der Nachbarschaft

Düsseldorf (ots) -Polnischer Film on Tour 7 in Düsseldorf und Münster:November-Dezember 2018Das Ziel und der große Wert wichtiger Kunst ist es, dass sie dieWelt nicht teilt, sondern dass sie die Menschen zusammenbringt. InBerlin spielt die komplette Handlung des polnischen Films "BeyondWords" von Urszula Antoniak (Nothing Personal, Code Blue), die selbstseit über 20 Jahren in den Niederlanden lebt. Sie widmet ihren Filmder Problematik der Immigration und erzählt die Geschichte einesjungen Anwalts aus Polen, der in Berlin erfolgreich arbeitet.Antoniak geht es auch um die Suche nach Identität, aber nicht imnationalen Sinne. Die Regisseurin sagt: "Für mich ist Identität etwasExistentielles, sie läuft nicht auf die Nationalität hinaus."Der Film "Cold War" spielt u.a. im geteilten Berlin derNachkriegszeit. Inszeniert wurde das Werk von Oscar-Preisträger PawelPawlikowski (Ida). In Cannes wurde er 2018 mit der Goldenen Palme fürdie Beste Regie ausgezeichnet. Pawlikowski nimmt das Publikumwiedermal auf eine Reise durch die Turbulenzen der Geschichte. In derWelt herrscht der Kalte Krieg und Europa wird vom Eisernen Vorhanggeteilt. Wiktor flieht nach Paris. Zula bleibt im kommunistischenPolen. Zwischen Heimat und Exil, zwischen Leidenschaft und Verlustsind Frankreich, Jugoslawien und Polen die weitern Schauplätze derfatalen Romanze eines Paares, das ohne einander nicht leben undmiteinander keinen Frieden finden kann.Seit einigen Jahren erhalten polnische Filme wichtige Preise aufder Berlinale. Ein Beispiel dafür ist die Regisseurin MalgorzataSzumowska, deren Film "Die Maske" in diesem Jahr den Silbernen Bärenfür die Beste Regie bekommen hat. Ihr Protagonist Jacek erhält nacheinem Unfall durch eine Transplantation ein neues Gesicht. DieFamilie ist verstört, die fromme Dorfgemeinschaft lässt ihn hängen.Der Film erzählt über den Umgang mit dem Fremden und folgt denKonventionen der schwarzen Komödie.Deutsche Produzenten wie das Studio Pandora Film finanzieren auchpolnischen Filme. Einer von ihnen ist "Another Day of Life" unter derRegie des polnisch-spanischen Duos Damian Nenow und Raúl de laFuente. Der Film erzählt die packende Geschichte einer dreimonatigenReise des bekannten polnischen Journalisten und Reporters RyszardKapuscinski durch das kriegszerstörte Angola. Er basiert auf Motivenseines gleichnamigen Buches und verwebt meisterhaft Animation mitdokumentarischen Bildern.Die oben genannten Filme laufen in der Reihe "Polnischer Film onTour 7", organisiert vom Polnischen Institut Düsseldorf und werden imNovember im Kino Bambi in Düsseldorf und im Dezember im Cinema inMünster gezeigt, als ein exklusives Angebot für das deutscheKinopublikum am Vorabend ihrer Deutschlandpremieren.http://ots.de/EkCRvGPressekontakt:Lidia Jansen, Filmreferentin im Polnischen Institut Düsseldorflidia.jansen@instytutpolski.orgTel. + 49 211 86696-14Original-Content von: Polnisches Institut Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell