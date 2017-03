Ich empfinde das politische Stimmungsbild, speziell in Deutschland Europa – denn hier lebe ich –, als recht verstörend. Gerade in den vergangenen Monaten prasseln so viele Meinungen unterschiedlicher Menschen und Medien in meinem Umfeld auf mich ein, dass ich selbst quasi ebenso dazu gezwungen werde, Stellung zu

beziehen.

Früher hätte ich das weniger offensiv getan als heute. Das liegt daran (zumindest denke ich das), dass ich eine recht weltoffene und tolerante Persönlichkeit bin, die andere Meinungen, neben der eigenen, zulässt und vor allen Dingen auch ertragen kann.

Es kann einem zuletzt fast schon wie ein Plot aus Hollywood vorkommen. BREXIT, Türkei, Trump, Russland und Putin, Flüchtlinge, wieder mal Griechenland, wiedermal Erdogan. Jedes einzelne dieser Themen bietet genügend Zündstoff, um unsere Welt aus den Fugen zu bringen – zumindest scheint es mir so.

Da ist der Handel mit Optionen geradezu ein Lichtblick. Ja, man könnte sogar so weit gehen, das Schreiben von Optionen als eine feste Konstante zu sehen. Zwar kommt es, je nach Marktlage, auch hier durchaus zu Komplikationen, aber wir wissen bereits vorher exakt, wie wir mit diesen umzugehen haben. An den Börsen – ganz überwiegend an den US-amerikanischen Börsen –, da sind wir zuhause, da fühlen wir uns wohl.

Wieso ist das eigentlich so? Nun, hier finden wir einfach die besten Voraussetzungen für den Verkauf von Optionen. Sowohl für den Handel mit Rohstoff-Optionen, als auch mit Währungs-, Index-, Aktien- und ETF-Optionen. Dabei ist es nicht bloß die Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten, sondern auch die große Masse an hoch liquiden Underlyings (Basiswerten) inklusive der darauf gehandelten Optionen.

Dazu sind hier die Spreads gering, die Gebührenstruktur ist in Ordnung, es existiert immer ein Gegenpart zu unseren Trades und wenn es mal etwas zu adjustieren gibt, dann steht uns ein reiches Repertoire an Möglichkeiten zur Verfügung.

Wir können den Strike in derselben Laufzeit weiter wegrollen und so mehr Sicherheit „erkaufen“ oder die „nackte“ Anfangsidee erweitern, in einen Strangle verwandeln

und zusätzliche Einnahmen generieren. Hilft das alles nichts, gehen wir ganz einfach eine Laufzeit weiter nach hinten und halten so die Verluste schmal.

Es stehen uns genügend Maßnahmen zur Verfügung, einen Trade ordentlich zu managen und ins Ziel zu bringen. Ganz ohne Panik, ohne Bauchentscheidungen, ohne festgefahrene Meinungen.

Ein Beitrag von Jens Rabe.