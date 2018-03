Die politische Elite hat Grund, um ihre Macht zu fürchten. Die Finanzelite kennt dieses beklemmende Gefühl schon seit 2008

Lieber Investor,

nicht immer ist in Wirtschaft oder in der Politik der, der offiziell den Titel trägt, auch derjenige, welcher wirklich die Macht in seinen Händen hält. Sehr oft sitzen die wahren Entscheidungsträger nicht für alle sichtbar in der ersten Reihe, sondern verborgen im Hintergrund und ziehen von dort die Strippen.

In Polen ist PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski zwar nicht in der Regierung, wohl ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.