"planet e." im ZDF über den aktuellen Kampf um die Arktis (FOTO)

Mainz (ots) -Aufgrund des Klimawandels zieht sich das Eis der Arktis seitJahren zurück. Die Erwärmung führt dazu, dass diese früherunzugängliche Region ihre Rohstoffe freigibt. Eine Folge davon: Immermehr Bohrinseln, Eisbrecher und Trawler dringen zur Rohstoffgewinnungin bisher verschonte Gebiete vor. Am Sonntag, 26. November 2017,16.20 Uhr, berichtet "planet e." im ZDF über den aktuellen "Kampf umdie Arktis". Seit diesem Jahr bringen sich die Anrainerstaaten inStellung, erkunden und sichern sich die besten Plätze für die Jagdnach den Bodenschätzen unter dem Eis der Arktis.Noch vor 100 Jahren bedeutete ein Vorstoß in arktische Gebieteeine lebensgefährliche Expedition - der Nordpol war praktischunerreichbar. Heute sind hochmoderne Atomeisbrecher in Betrieb, diedurch das vier Meter dicke Eis vorankommen. An Bord eines russischenEisbrechers berichtet dessen Kapitän dem "planet e."-Team um dieFilmautoren Andreas Ewels und Norbert Porta exklusiv, wie sich dieSituation am Nordpol zuletzt verändert hat und welche Pläne Russlandin der Arktis hat. Mit der "Songa Enabler", einer hochmodernenBohrplattform, die für den arktischen Betrieb ausgelegt wurde, lässtdort auch das norwegische Unternehmen Statoil Probebohrungendurchführen und hält den Rekord für die nördlichste Bohrung.Nicht nur dieser Kampf um die Arktis gefährdet den einmaligenLebensraum: Zwar finden Fische in den arktischen Gewässern noch guteLebensbedingungen, doch für die modernen Fischtrawler werden sie eineimmer leichtere Beute. Eine Überfischung ist programmiert, denn dieNachfrage nach hochwertigem Fisch ist ungebrochen, derenProduktivität aber aufgrund der Kälte in den arktischen Gewässernbegrenzt. Zudem zerstören die Schleppnetzfischer den Boden der Arktisund damit den Lebensraum der Meeresbewohner.