"planet e." im ZDF über Tierschutz, Tierwohl, Tierrecht (FOTO)

Im Jahr 2002 wurde der Tierschutz als Staatsziel im deutschenGrundgesetz verankert. Doch geht es den Tieren dadurch besser? Werden ihr Wohlund ihre Würde im Alltag geschützt? Die ZDF-Umweltdokureihe "planet e." fragt amSonntag, 12. Januar 2020, 16.30 Uhr, wie Tierwohl und artgerechte Haltung imSpannungsverhältnis von Verhaltensbiologie und wirtschaftlichen Interessenverwirklicht werden können. Die Dokumentation "Tierschutz, Tierwohl, Tierrecht -Was uns die Würde der Kreatur bedeutet" ist in der ZDFmediathek ab Freitag, 10.Januar 2020, 10.00 Uhr, verfügbar.Tierliebe wird in Deutschland großgeschrieben - rund 14 Millionen Katzen undfast 10 Millionen Hunde leben in deutschen Haushalten. Und die Mehrzahl derMenschen empört sich über Tierquälerei, Tierversuche und die Massentierhaltung.Darf der Mensch demnach nur Tiere töten und essen, solange er ihnen vorher einweitgehend artgerechtes Leben ohne Leiden ermöglicht hat? Und wie lässt sich dasmit den wirtschaftlichen Interessen der Agrarindustrie vereinbaren? Sindkonkrete Gesetze und Verordnungen häufig weniger am Tierwohl und stärker an denInteressen der Industrie, der Konzerne und Lobbygruppen orientiert? Wer bestimmtmit, ob Praktiken wie die Ferkelkastration ohne Betäubung legal bleiben odernicht? Und warum sind Verbraucher nur selten bereit, für bessereHaltungsbedingungen der Tiere an der Fleischtheke mehr zu zahlen?Auch in der Forschung müssen Tiere ihr Leben lassen - ebenfalls ein Reizthemafür viele Tierschützer. In der Kosmetikindustrie sind Tierversuche mittlerweileverboten. Doch in der Medizin ist Fortschritt ohne Tierversuche noch nichtmöglich. Auf jeden Menschen kommen rein rechnerisch zwei Versuchstiere, meistMäuse, die im Dienste der Forschung sterben müssen. Welche Rechte haben sie? ImMax-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin versuchen die Forscher,die Tiere so artgerecht wie möglich zu halten, ohne wissenschaftliche Standardszu verletzen - etwa 50.000 Tiere leben dort.Wissenschaftler können mittlerweile Gefühle bei Tieren messen. So analysiert einStresserkennungsprogramm für Schweine, welche Laute die Tiere von sich geben.Damit könnte die Haltung der Tiere im Stall verbessert und die Produktiongesteigert werden. Forscher haben nachgewiesen, dass gut gelaunte Schweine einbesseres Immunsystem haben und gesünder sind.