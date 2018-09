"planet e." im ZDF über "Stromfresser Internet" (FOTO)

Mainz (ots) -Am Sonntag, 23. September 2018, 16.30 Uhr, nimmt "planet e." imZDF den "Stromfresser Internet" ins Visier: Unzählige Rechenzentrenmit einem ressourcenintensiven Energiebedarf werden gebraucht, um dasNetz zu betreiben. Der Film von Louis Saul zeigt die damitzusammenhängenden Umweltprobleme und sucht nach Lösungsansätzen.Computer und Handys machen das Leben unterhaltsamer - und manchmalauch effizienter. Denn mit vernetzter Software kann jede MengeEnergie gespart werden. Der Boom benötigt aber auch selbst Strom -und das nicht zu knapp. Neue Rechenzentren müssen her, um die immeraufwendigeren Leistungen zu bewältigen. Weltweit steigt derStrombedarf rasant an. Und die Nutzung von digitalen Dienstleistungennimmt ebenfalls kontinuierlich zu: Sie verdoppelt sich alle ein biszwei Jahre - durch autonomes Fahren, Streamen von Serien oder dieweltweit milliardenfach ausgeführten Klicks bei Suchanfragen.Wäre das Internet ein Land, dann hätte es den sechstgrößtenStromverbrauch auf der Erde. Das belegen Untersuchungen, dieGreenpeace durchgeführt hat. In der Stadt Frankfurt am Mainverbrauchen Rechenzentren bereits mehr Strom als der internationaleFlughafen. Wie lässt sich der immer größer werdende digitaleEnergiehunger umweltgerecht bewältigen und effizienter gestalten?"planet e." schaut hinter die Kulissen von Software-Giganten wie SAP,begleitet eine Studentinnen-WG in ihrer digitalen Welt und besuchtServerfarmen tief unter der Erde in Norwegen. Ein Lösungsansatzkönnte zudem ein schwedisches Modell sein, das in derStadtentwicklung ganz neue Wege geht.https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/http://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 7016100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell