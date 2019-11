"planet e." im ZDF über Kältemaschinen und Klimaschutz (FOTO)

Mainz (ots) - Welches Klimaschutzpotenzial steckt in der Verbesserung vonKältemaschinen? In "Kälte, Kühlung, Klimaschutz - Neue Chancen für die Umwelt"geht "planet e." am Sonntag, 1. Dezember 2019, 16.30 Uhr im ZDF, dieser Fragenach. Weltweit sind rund 3,5 Milliarden Kältemaschinen in Betrieb - würde mandiese auf den neuesten Stand bringen, sänke ihr Strombedarf um bis zu 30Prozent. Die "planet e."-Doku von Arpad Bondy ist ab Freitag, 29. November 2019,10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.120 Millionen Kältemaschinen stehen in Deutschland, davon drei Millionen in derIndustrie. Die Kältetechnik in Deutschland verbraucht 16 Prozent der gesamtenerzeugten Elektroenergie. Ohne Kältetechnik funktioniert der Alltag nicht - einKühlschrank steht in fast jedem Haushalt, oft noch eine Tiefkühltruhe. Sie gegenmoderne A++-Geräte auszutauschen, senkt den Strombedarf deutlich. Noch mehrPotenzial steckt in den Kältemaschinen der Industrie, die nicht nur fürTemperaturen unter dem Gefrierpunkt gebraucht werden. Viele industrielleProzesse benötigen ein stabiles Temperaturniveau, wie zum Beispiel das Einlötenvon elektronischen Bauteilen bei exakt 15 Grad Celsius.Moderne Kälteanlagen können den Stromverbrauch und damit die CO2-Belastungmaßgeblich verringern. Statt klimaschädlicher fluorierter Treibhausgase,sogenannter F-Gase, dient in neuesten Kältemaschinen Wasser als Kältemittel. Esist CO2-neutral und heizt somit bei einer Leckage den Treibhauseffekt nicht an.Im Zusammenspiel mit Wind- und Solarenergie können Kältemaschinen mit geradeüberschüssigem Ökostrom Eis herstellen und spezielle Speicher mit dieser Kälteaufladen. Bei Bedarf kann die Kälte dann abgerufen werden. So werdenKältemaschinen ein wichtiger Bestandteil der Energiewende, weil sie die Energieaus der Elektrizität speichern können.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/Sendungsseite: https://kurz.zdf.de/MhRh/"planet e." in der ZDFmediathek: https://planete.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4451218OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell