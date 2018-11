"planet e." im ZDF: Vanille - Die Jagd nach dem braunen Gold (FOTO)

Mainz (ots) -Vanille gilt als Königin der Gewürze und ist nicht zuletzt in derWeihnachtsbäckerei unverzichtbar. Doch die Preise für echte Schotensteigen auf dem internationalen Markt seit einigen Jahren extrem. AmSonntag, 25. November 2018, 16.30 Uhr, berichtet "planet e." im ZDFüber "Vanille - Die Jagd nach dem braunen Gold". Die Autoren AndreasEwels und Norbert Porta berichten unter anderem aus Madagaskar, demweltgrößten Exporteur der Schote.Auf dem internationalen Markt werden zurzeit bis zu 700 Euro fürein Kilogramm Bourbon-Vanille bezahlt - und sogar Verbrechenbegangen: Auf Madagaskar gibt es zwischen Vanille und Gewalt seitJahren eine enge Verbindung. Mittendrin sind auch europäische Firmenund Unternehmen, die mit Vanille auf dem internationalen Markt ihreGeschäfte machen. Der madagassische Reporter Marino Rajaoninadokumentiert seit mehr als zehn Jahren Gewalttaten, die rund um dasThema "Vanille" in seiner Heimat geschehen, und berichtet über diePreissteigerungen. Fast jeden Abend sitzen die Bauern der Region vordem Radio und lauschen seinen aktuellen Meldungen.Beim brutalen Geschäft auf dem Gewürzmarkt möchte sich kaum einerin die Karten schauen lassen - es sei denn, er betreibt den Handelbesonders fair. Jürg Brand kauft mit seiner Firma Premium Spices dieVanille hauptsächlich für die Schweizer Firma Pronatec AG, die sieweiterverarbeitet und damit Produkte für den europäischen Marktveredelt. Exklusiv lässt er sich von "planet e." begleiten. Selbstbei den sensiblen Verhandlungen für die Preise der neuen Ernte istdie Kamera dabei.Für das Wirtschaftsmagazin "makro" in 3sat nehmen die AutorenAndreas Ewels und Norbert Porta zudem am Freitag, 14. Dezember 2018,21.00 Uhr, "die Vanille-Krise" in den Blick.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 7016100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell