"planet e." im ZDF: Moore als natürliche Klimaschützer (FOTO)

Mainz (ots) -Intakte Moore speichern in ihrem Torfkörper mehr vomklimaschädlichen CO2 als Wälder. Doch der steigende Bedarf anAgrarflächen führt dazu, dass immer mehr Moore trockengelegt werden.Die Umwelt-Doku in der Reihe "planet e." beleuchtet am Sonntag, 5.März 2017, 16.30 Uhr, im ZDF "Die Macht der Moore - Wie die Naturunser Klima schützt".Im Lauf der Jahrhunderte wurden 95 Prozent der Moore inDeutschland entwässert und zu Agrarland. Der Biologe undinternational profilierte Moor-Ökologe Michael Succow betont dieRolle intakter Moore für das Klima: "Aus degradierten Moorenentweichen in Deutschland rund 45 Millionen Tonnen Treibhausgase,rund fünf Prozent der gesamtdeutschen Emissionen", so Succow.Mit dem Absenken des Wasserspiegels beginnt das Ende einesintakten Moors: Die Torfe mineralisieren und der in ihnengespeicherte Kohlenstoff entweicht in die Atmosphäre. Dementsprechendkann die Renaturierung von Moorgebieten die Klimabilanz verbessern.Das zeigt sich zum Beispiel in der Sernitz-Niederung in Brandenburg.Diese Niedermoorregion wurde noch zu DDR-Zeiten und unter damaligerBeteiligung von Michael Succow für die Landwirtschaft nutzbargemacht. Mittlerweile wurden auf Initiative des Agrarwissenschaftlersdie Entwässerungsgräben wieder verschlossen: Die typischeNiedermoorvegetation kann dort nun erneut wachsen."planet e." begleitet Michael Succow bei dessenMoorschutzprojekten und zeigt ihn bei seinem Einsatz für dieRenaturierung der Moorgebiete und für die Nutzung von derennatürlichen Klimaschutzpotenzialen.