planet c launcht neues Magazin für GS1 Germany (FOTO)

Hamburg (ots) -Zusammenarbeit und Innovation stehen im Fokus des neuen Magazinscollabor@te, das GS1 Germany im Rahmen des ECR Tages, der führendenFachkonferenz der Konsumgüterbranche in Deutschland, präsentierte.planet c, der Spezialist für Corporate Content in der HandelsblattMedia Group, betreut das Printmagazin vollumfänglich; derAuftragsvergabe war ein mehrstufiger Pitch vorangegangen.Mit collabor@te fasst planet c das bisherige KundenmagazinStandards und den Jahresbericht von GS1 Germany zu einem Produktzusammen. Künftig eröffnet das Magazin zweimal jährlich auf 44 Seiteneine breite Themenpalette, die Trends, Technologien und Lösungenentlang der digitalisierten Wertschöpfungskette skizziert. Die Themenreichen unter anderem von Transparenz in Lieferketten übernachhaltige Logistikkooperationen und Strategien für denOmnichannel-Commerce bis hin zur sicheren, effizientenPatientenversorgung. Mit einer Auflage von 5.000 Exemplaren richtetsich collabor@te an CEOs und Geschäftsführer gehobenerMittelstandsunternehmen sowie an die Vertreter aus Handel undIndustrie in den Gremien von GS1 Germany."collabor@te veranschaulicht, wie viel Kraft, Ideen und Visionenin GS1 Germany stecken. Wir arbeiten sehr erfolgreich mit Handel undKonsumgüterindustrie zusammen und treiben Innovationen voran. Mitplanet c haben wir einen Partner gefunden, der unseren hohen Anspruchan journalistische Qualität und konzeptionelle Kreativität erfüllt,und der wie wir in der Welt des Handels bestens vernetzt ist",erklärt Thomas Fell, Geschäftsführer GS1 Germany.Seit 2015 gibt planet c gemeinsam mit dem HandelsverbandDeutschland (HDE) Print- und Onlinemedien rund um dasWirtschaftsmagazin handelsjournal heraus. "Mit dem Gewinn voncollabor@te stärken wir unsere gute Position im wachsenden Segmentder Handelskommunikation", betont Andrea Wasmuth, Vorsitzende derGeschäftsführung von planet c.Über planet c:planet c ist der Experte für Corporate Content in der HandelsblattMedia Group, Deutschlands führendem Medienhaus für Wirtschafts- undFinanzinformation. Das Unternehmen mit Standorten in Hamburg,Düsseldorf und Berlin realisiert Print- und Onlinemedien unteranderem für die Bausparkasse Schwäbisch-Hall, dieBundesarchitektenkammer (BAK), den Handelsverband Deutschland (HDE)sowie die ING-DiBa. Mehr unter: www.planetc.coPressekontakt:Stefanie BrinkmannMarketing/PRT. 0211/54227-670brinkmann.stefanie@web.deOriginal-Content von: planet c GmbH, übermittelt durch news aktuell