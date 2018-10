planet c gewinnt Neukunden Continental für die weltweite interne Kommunikation

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Hamburg (ots) - Die Kommunikation mit ihren über 243.000Mitarbeiter in 60 Ländern hat für Continental höchste Priorität.Angesichts der rasanten Unternehmensentwicklung hat derTechnologiekonzern jetzt den Spezialisten für interne Kommunikation,planet c, zur Unterstützung an Bord geholt. Der Fokus derZusammenarbeit liegt auf dem Zuschnitt der Corporate-Kanäle für dieunterschiedlichen Zielgruppen im Konzern und der Erstellung vonmultimedialem Content. Damit einhergehend schöpft das neue Konzeptcrossmediale Synergien aus und verschlankt redaktionelle Prozesse.Ziel ist, alle Mitarbeiter weltweit über für sie jeweils relevanteInhalte zu informieren, zu aktivieren und so spürbar in denWachstumsprozess von Continental zu involvieren. Für Rüdiger Stadler,Leiter Interne Kommunikation Konzern bei Continental, gab neben derstrategischen Konzeption die redaktionelle Stärke von planet c denAusschlag: "Wir legen großen Wert auf eine nahe, verständliche undglaubwürdige Kommunikation auf Augenhöhe mit unseren Mitarbeitern.Schließlich sind sie einer unser wichtigsten Erfolgsfaktoren." AndreaWasmuth, Vorsitzende der Geschäftsführung von planet c, ergänzt: "Dieinterne Kommunikation eines internationalen DAX-Unternehmens wieContinental zu unterstützen, ist eine der spannendsten Aufgaben, dieman als IK-Spezialist haben kann. Wir freuen uns sehr über dieZusammenarbeit und über das Vertrauen."Über planet c:planet c ist der Experte für Corporate Content in der HandelsblattMedia Group, Deutschlands führendem Medienhaus für Wirtschafts- undFinanzinformation. Das Unternehmen mit Standorten in Hamburg,Düsseldorf und Berlin realisiert Print- und Onlinemedien u. a. fürdie Bausparkasse Schwäbisch-Hall, die Bundesarchitektenkammer, denHandelsverband Deutschland u. v. m. Mehr unter www.planetc.coPressekontakt:Stefanie BrinkmannMarketing und PR0211/54227-670s.brinkmann@planetc.coOriginal-Content von: planet c GmbH, übermittelt durch news aktuell