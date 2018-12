planet c gewinnt Bausparkasse Schwäbisch Hall als Kunden für Change-Kommunikation (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Unit "Change Communication" von planet c vermeldetNeugeschäft: Ab sofort unterstützt der Experte für Corporate ContentDeutschlands größte Bausparkasse bei der Neuausrichtung ihrerinternen Kommunikation.Niedrige Zinsen, tiefgreifende technologische Innovationen, sichstetig verändernde Kundenbedürfnisse und zunehmend regulatorischeAnforderungen sorgen auch bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall fürVeränderungsbedarf. Vor diesem Hintergrund befindet sich dieBausparkasse in einem Transformationsprozess, der sich aus derUnternehmensstrategie "Horizont 2025" ableitet. planet c unterstütztdie Kommunikationsabteilung von Schwäbisch Hall dabei, diesen Prozessdurch gezielte Change-Kommunikation zu begleiten.Herzstück der Neuausrichtung der internen Kommunikation ist einvon planet c in Zusammenarbeit mit dem Bereich Kommunikation derBausparkasse konzipiertes und designtes Newsportal, das in denDigital Workplace jedes Mitarbeiters integriert ist. Durch relevantenContent werden die Mitarbeiter täglich über Neuerungen im Unternehmensowie in der Branche informiert und können sich über diverseDialogelemente in den gegenwärtigen Change-Prozess einbringen.Ergänzend zum digitalen Kanal launcht planet c ein neuesPrintmagazin, das die bisherige Mitarbeiterzeitung "Bausteine"ablöst. Das hochwertige, emotionale und hintergründige Medium, dasdreimal pro Jahr mit einem Umfang von rund 40 Seiten erscheint, rücktdie Mitarbeiter der Bausparkasse in den Fokus und bietet ihnen imWandel wichtige Orientierung.planet c unterstützt den Bereich Kommunikation bei derContent-Produktion und schult die Redakteure der Bausparkasse.Darüber hinaus berät die Handelsblatt-Tochter Schwäbisch Hall inregelmäßigen Redaktionskonferenzen."Dieser Change-Prozess verlangt eine umfassende kommunikativeStrategie, die die Mitarbeiter in den Fokus stellt, sie involviertund aktiviert. Wir freuen uns sehr, unseren langjährigen Kundenhierbei zu begleiten", sagt Andrea Wasmuth, Vorsitzende derGeschäftsführung von planet c.Über planet c:planet c ist eine Tochtergesellschaft der Handelsblatt MediaGroup, Deutschlands führendem Medienhaus für Wirtschafts- undFinanzinformation. Der Spezialist für Corporate Content und ChangeCommunication mit Standorten in Hamburg, Düsseldorf und Berlinrealisiert Print- und Onlinemedien u. a. für dieBundesarchitektenkammer, den Handelsverband Deutschland, die ING-DiBau. v. m. Mehr unter www.planetc.coPressekontakt:Stefanie Brinkmann, Tel. +49 (0) 211/54 227-670,s.brinkmann@planetc.coOriginal-Content von: planet c GmbH, übermittelt durch news aktuell