planet c baut Live Communication aus (FOTO)

Hamburg (ots) -planet c, der Experte für Corporate Content mit Hauptsitz inHamburg, schärft abermals sein Profil: Nach dem Ausbau des BereichesChange Communication setzt das Tochterunternehmen der HandelsblattMedia Group einen weiteren Fokus auf das Wachstumssegment LiveCommunication.Ziel der neuen Business-Unit ist es, neben demContent-Kerngeschäft erfolgreiche Live-Formate für die Kunden-,Mitglieder- und Mitarbeiterkommunikation zu entwickeln und diesegemeinsam mit und für Kunden umzusetzen. Der Schwerpunkt liegt aufder Konzeption und Durchführung von inhaltsgetriebenen Live-Formatenfür die externe und interne Kommunikation. Das umfasstVeranstaltungen, Konferenzen, Workshops oder Seminare. "Vor demHintergrund der Herausforderungen, die die Digitalisierung und diewachsende Informationsflut mit sich bringen, sind wir überzeugt, dasssich gerade sehr komplexe Sachverhalte am besten durch den direktenAustausch zwischen Menschen vermitteln lassen", sagt Andrea Wasmuth,Vorsitzende der Geschäftsführung von planet c.Die Handelsblatt Media Group ist seit Langem Vorreiter im Bereichdes Live-Journalismus. Aktuell werden unter dem Dach der DüsseldorferVerlagsgruppe rund 200 Veranstaltungen mit etwa 30.000 Teilnehmernpro Jahr organisiert. Die Tochtergesellschaften Management Forum,Euroforum und die interne face2face-Abteilung veranstalten unteranderem die "Jahrestagung Energiewirtschaft", den "Auto-Gipfel", die"CFO-Tagung", die Veranstaltung "Banken im Umbruch", denZukunftskongress "Pathfinder", das "Gipfeltreffen derWeltmarktführer" der WirtschaftsWoche oder auch den "DeutschenHandelskongress" und den "Deutschen Marketing Tag". "Wir profitierenvom hohen Know-how unserer Muttergesellschaft und können auf dieFachkompetenz der Tochtergesellschaft Management Forum zurückgreifen.All das ermöglicht es uns, diesen Bereich schnell auszubauen", sagtAndrea Wasmuth. Michael Köhler, Geschäftsführer von Management Forum,ergänzt: "Wir freuen uns, planet c mit unserer umfangreichenExpertise bei der Konzeptionierung und Durchführung voninhaltsgetriebenen Live-Formaten zu unterstützen. Die darausresultierenden Synergien werden den Kunden von planet c vieleVorteile bieten." Etablierte Veranstaltungsformate unter dem Dach vonplanet c gibt es bereits mit der Seminarreihe "Creditreform Live",dem "Kreuzfahrt-Kongress" und verschiedenen individuellenKundenformaten im Bereich der internen Kommunikation.Über planet c:planet c ist der Experte für Corporate Content in der HandelsblattMedia Group, Deutschlands führendem Medienhaus für Wirtschafts- undFinanzinformation. Das Unternehmen mit Standorten in Hamburg,Düsseldorf und Berlin realisiert Print- und Onlinemedien u. a. fürdie Bausparkasse Schwäbisch-Hall, die Bundesarchitektenkammer, denHandelsverband Deutschland u. v. m.