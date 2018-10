"plan b" berichtet im ZDF über Initiativen für städtische Freiflächen (FOTO)

Mainz (ots) -Öffentliche Flächen für die Menschen nutzbar machen, die dortleben: In "WIR sind die Stadt - Wenn Einwohner anpacken" zeigt "planb" am Samstag, 13. Oktober 2018, 17.35 Uhr, im ZDF Initiativen, diees gegen alle Widerstände geschafft haben, städtische Flächen für dieAllgemeinheit zurückzugewinnen.In Paris zieht sich eine alte Bahnstrecke rund um die Innenstadt.Seit 30 Jahren wurden die abgesperrten Gleise der "Petite Ceinture"nicht mehr genutzt, ein wilder Grüngürtel ist entstanden. Jetztwerden 20 Hektar davon für die Allgemeinheit geöffnet. StadtplanerinAnne Labroille erarbeitet in Workshops mit den Anwohnern, wie dieneuen Freiflächen genau gestaltet werden sollen. Die Bürger selbsthaben im Rahmen des Budget Participatif, des Bürgerbudgets von Paris,aktiv dafür votiert. Dieses ist mit einem jährlichen Etat von rund 90Millionen Euro der größte Bürgerhaushalt Europas. Jeder Stadtbewohnerkann Projekte vorschlagen, jeder kann darüber abstimmen.Im niederländischen Rotterdam hatte ein Stadtplaner einebahnbrechende Idee. Kristian Koreman wollte eine Brücke bauen, um einheruntergekommenes Viertel mit neuem Leben zu füllen. Das Problem:Drei Stadtteile waren nach dem Zweiten Weltkrieg durch breiteVerkehrsadern voneinander getrennt worden. Die ebenso simple wiegeniale Lösung: eine leuchtend gelbe Holzbrücke namens "Luchtsingel",die Koremann zunächst über Crowdfunding finanzierte. Jetzt folgt dernächste Schritt: Ein stillgelegter Bahnhof wird als Freifläche füralle eröffnet.In Hannover nahmen ein paar Skateboarder das Recht in die eigeneHand. Auf einer brachliegenden Fläche betonierten sie ihren eigenenSkatepark. Nachträglich erkämpften sie einen Pachtvertrag undbesetzten gleich noch den Parkplatz daneben. Dort entstand das"Platz-Projekt": eine Siedlung aus bunten Überseecontainern, in denenimmer mehr junge Kreative nachhaltige Unternehmenskonzepteausprobieren. Das "Platz-Projekt" gilt mittlerweile deutschlandweitals Brutstätte unkonventioneller Ideen, es entstehen neue Impulse fürdie Entwicklung der Stadtkultur.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/https://planb.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell