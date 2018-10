"plan b" im ZDF über Stadtviertel im Wandel (FOTO)

Mainz (ots) -Berüchtigte Bezirke und dunkle Ecken in sichere und attraktiveGegenden zu verwandeln, steht in vielen Städten auf der Agenda ganzoben. In "Stadt im Wandel - Neuer Schwung für alte Viertel" zeigt"plan b" am Samstag, 27. Oktober 2018, 17.35 Uhr, im ZDF Beispieleaus Hamburg, Lissabon und Rotterdam.Hamburg-Wilhelmsburg galt lange Zeit als schwieriges undgefährliches Viertel. 2007 startete die Hansestadt den großangelegten Versuch, das Viertel mit öffentlichen Mitteln und Geld vonInvestoren aufzuwerten. Auch viele der alteingesessenenWilhelmsburger engagieren sich und wollen den Wandel mitgestalten.Das macht auch der ehemalige Basketballprofi Marvin Willoughby, derheute Geschäftsführer des Basketball-Zweitligisten "Hamburg Towers"und vermutlich der sportlichste Sozialarbeiter Hamburgs ist.Das Viertel Mouraria in Lissabon hat immer wiederZuwanderungswellen erlebt. Vor acht Jahren kam Moin Uddin Ahamed ausBangladesch nach Lissabon: "Hier sah es damals wie in einemHorrorfilm aus". Drogendealer, Abhängige und Prostituierte prägtenviele Straßen. Inzwischen hat sich das Viertel zum Szene-Bezirk fürStudenten, Künstler und Touristen gewandelt - auch dank der vielensozialen und kulturellen Initiativen der Bewohner. Ahamed hilft heuteälteren Nachbarn beim Einkauf. Allerdings wächst besonders bei denälteren Mitbürgern die Angst vor Verdrängung: Denn seitdem überallrenoviert und gebaut wird, steigen die Mieten.In Rotterdam gab es Ecken, die als so gefährlich galten, dassRotterdamer sie mieden und in Reiseführern vor ihnen gewarnt wurde.Der Bürgermeister setzte daraufhin "Stadsmariniers" ein - diese"Superbeamten" mit besonderen Befugnissen sind jeweils einem Kiezzugeordnet und können ohne großen bürokratischen Aufwand direkt beimBürgermeister vorstellig werden, Probleme ansprechen und durch diesendirekten Draht auch sofort anpacken. Ein Modell, das Schule machenkönnte.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/http://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell