picture alliance zeigt 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland in 70 ausgewählten Kollektionen (FOTO)

Frankfurt (ots) -2019 feiert die Bundesrepublik Deutschland ihr 70-jährigesBestehen. Seit der Gründung der Bundesrepublik am 23. Mai 1949 hältDeutschlands größte Nachrichtenagentur dpa das Geschehen im Land Tagfür Tag in Wort und Bild fest. Mehr als 20 Millionen Fotos imdpa-Bildarchiv - darunter viele bisher unveröffentlichte Schätze -dokumentieren die Geschichte der Bundesrepublik und zeigen großePersönlichkeiten, das tägliche Leben sowie unzählige spannende undungewöhnliche Geschichten.Im Portal "70 Jahre Bundesrepublik" betrachtet picture alliancedie Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mal aus einer anderenPerspektive. Starke und emotionale Bilder der dpa und weitererPartneragenturen geben spannende neue Einblicke in die vergangenen 70Jahre. 18 Bildauswahlen der Archivexperten zeigen, beginnend mit demGründungsjahr 1949, politische, wirtschaftliche, kulturelle,sportliche, gesellschaftliche Ereignisse und wichtigePersönlichkeiten der einzelnen Jahrzehnte, Bundespräsidenten undBundeskanzler, Mauerfall und Wiedervereinigung, 70 Bildikonen sowieArchivschätze. Zum Mitmachen lädt die Kollektion "In welchem Jahrsind wir" ein. Weitere Auswahlen zeigen typisch Deutsches, ProminenteJahrgang 1949 und Deutschland als Reiseland. Hinzu kommen in dennächsten Wochen 52 weitere Kollektionen, die die Entwicklungausgewählter Themen über 70 Jahre bundesdeutscher Geschichteillustrieren, wie z.B. "Deutschland fährt Rad: Vom Drahtesel zumHigh-Tech Bike", "Deutschland verteidigt: Von der Wiederbewaffnungzum Auslandseinsatz" oder "Deutschland skandalös". Wer Interesse anregelmäßigen Bildauswahlen zum Jubiläum hat, kann sich zum Newsletter"#Bundesrepublik70" anmelden. Alle Fotos sind außerdem mit demSuchbegriff "#Bundesrepublik70" unter www.picture-alliance.comauffindbar.Das umfangreiche Archiv der picture alliance lädt zusätzlich dazuein, die eigene Unternehmensgeschichte oder ausgewählte Themen imWandel der letzten 70 Jahre mit Bildern zu erzählen. Auf Anfragekönnen speziell auf Kundenwünsche zugeschnittene Kollektionenzusammengestellt werden. Bei Fragen zur Lizenzierung, Bildwünschenoder Interesse am Newsletter "#Bundesrepublik70" steht das Team derpicture alliance unter sales@picture-alliance.com zur Verfügung.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmender dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion,-Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen inDeutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie einContentportal mit aktuell 60 Mio. Bildern, Grafiken und Videos. Durchdie Zusammenarbeit mit 250 Partneragenturen weltweit bietet sie einebreite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten,Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bishin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüberhinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung DeutscheSporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen OlympischenSportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:Nicole LambrechtTel.: +49 69 2716-34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell