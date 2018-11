picture alliance vermarktet Sirius Collection von robertharding exklusiv in Deutschland (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die Sirius Collection der renommierten Reisebildagenturrobertharding steht in Deutschland ab sofort exklusiv über diedpa-Tochter picture alliance zur Verfügung.robertharding wurde 1972 gegründet und ist heute einer der größtenunabhängigen Anbieter hochwertiger und ausgewählter Reise-, Natur-und Tierfotografie. Mit einem besonderen Auge fürs Detail bereisendie oftmals preisgekrönten Fotografen der britischen Agentur die Weltund zeigen beeindruckende Landschaften, Tiere in ihren natürlichenLebensräumen, die beliebtesten Reiseziele, fremde Kulturen,architektonische Highlights sowie abgelegene Regionen. Besondersstrenge Kriterien gelten bei der Auswahl der Reise- und Natur-Bilder,die Teil der außergewöhnlichen Premium-Kollektion Sirius werden."robertharding wird weltweit für seine faszinierenden Reise-,Tier- und Naturaufnahmen geschätzt. Wir arbeiten seit vielen Jahrenmit dem Reisespezialisten zusammen und freuen uns sehr, dass wir nundie herausragenden Bilder der Sirius Collection exklusiv inDeutschland vermarkten dürfen. Egal ob besonderer Bildaufbau,interessante Perspektive oder spannende Details, die Fotos dieserkuratierten Sammlung fesseln und laden zum Weltentdecken ein.", sagtHeike Betzwieser, Head of Content der picture alliance.Zu finden sind die Aufnahmen der britischen Agentur unterwww.picture-alliance.com mit dem Suchbegriff "Robert Harding SiriusCollection". Bei Fragen steht das Team der picture alliance untersales@picture-alliance.com zur Verfügung.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmender dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion,-Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen inDeutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie einContentportal mit aktuell 65 Mio. Bildern, Grafiken und Videos. Durchdie Zusammenarbeit mit 250 Partneragenturen weltweit bietet sie einebreite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten,Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bishin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüberhinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung DeutscheSporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen OlympischenSportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:Nicole LambrechtTel.: +49 69 2716-34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell