picture alliance kooperiert mit photothek

Frankfurt (ots) -Neuer Partner der picture alliance ist die Bildagentur photothek, die 2004 von Ute Grabowsky, Thomas Imo und Thomas Köhler gegründet wurde. Mehr als 230.000 Bilder können ab sofort über die dpa-Tochter lizenziert werden.photothek sticht durch seine unverwechselbare Bildsprache, exklusive Zugänge zu Bundesministerien und Parteien sowie persönliche Einblicke hervor. Das eingespielte Team aus erfahrenen Bildjournalisten beherrscht die Kunst der Momentaufnahme in ihrer ganzen Bandbreite und ist vor allem bekannt für politische Aufnahmen in Premiumqualität, hochwertige Reportagen sowie herausragende, klare Porträtfotografie, die gut durchdacht ist und die abgebildeten Personen perfekt in Szene setzt. Namhafte Unternehmen und Verbände, ranghohe Politiker, Bundesministerien und Parteien sowie Zeitungen und Magazine schätzen die Arbeit der Berliner.Bebildert werden vor allem politische Termine und Events - von Pressekonferenzen über Staatsbesuche bis hin zu Auslandsreisen von Mitgliedern der Bundesregierung, die oft intime Einblicke ermöglichen. Unter www.picture-alliance.com stehen Bilder zum aktuellen politischen Geschehen und Archivaufnahmen von Politikern zur Verfügung, aber auch Symbolfotos mit Model Release zu Themen wie z.B. Familienleben, Zusammenleben der Generationen, Pflege oder Berufsalltag.Ein großer bildjournalistischer Erfahrungsschatz und fotografische Vielseitigkeit zeichnet die photothek-Fotografen aus, die auch für Auftragsproduktionen angefragt werden können - egal ob für hochwertige Porträtaufnahmen, Bildreportagen oder Eventfotografie. Bei Fragen steht das Team der picture alliance unter sales@picture-alliance.com zur Verfügung.