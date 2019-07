picture alliance als offizieller Fotopartner bei Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio (FOTO)

Frankfurt (ots) -In einem Jahr beginnen endlich wieder die Wettkämpfe um dieolympischen Medaillen. Die Frankfurter Agentur picture alliancebegleitet als offizieller Fotopartner des Deutschen OlympischenSportbundes, des Deutschen Behindertensportverbandes und derDeutschen Sporthilfe das TEAM DEUTSCHLAND zu den Sommerspielen inTokio.Von allen Wettkampftagen wird picture alliance ab dem 24. Juli(Olympische Sommerspiele) bzw. 26. August (Paralympics) eineumfassende Coverage in Foto, Video und Grafik anbieten. DasBildmaterial liefern die Fotografen der dpa sowie 100 weitereinternationale Partner und Sportfotografen, darunter auch diejapanischen Agenturen Kyodo, Jiji Press und Aflo. Neben allensportlichen Entscheidungen richtet sich der Blick auch auf Land undLeute sowie den Besuch prominenter Gäste. Im Vorfeld der Spieleproduzieren die Fotografen der picture alliance die offiziellenPorträts der Deutschen Olympiamannschaft. Das Videoteam der dpaliefert bunte Begleitgeschichten als fertige Beiträge oder fallsgewünscht auch das Video-Rohmaterial. Infografiken zuMedaillenspiegeln, Wettkampfplänen oder Sportstätten runden dasContentangebot der picture alliance ab.Ein Fotografen-Team der picture alliance wird außerdem dasGeschehen im Deutschen Haus festhalten und Fotoaufträge für Kundenumsetzen. Im zentralen Treffpunkt der Athleten, Medien undWirtschaftspartner finden die täglichen Pressekonferenzen des DOSB,die Feierlichkeiten mit den Medaillengewinnern, sowie die Aktivitätender Sponsoren statt.Im picture alliance-Portal "Olympische Spiele / Paralympics Tokio2020" wird die Produktion aus Tokio gebündelt und in Bildauswahlenaufbereitet. Bereits jetzt stehen dort knapp 60 Kollektionen zurVerfügung, darunter historische Aufnahmen der vergangenenSommerspiele, olympische Symbolbilder, Grafiken, Bilder derSportstätten, ikonische Highlights sowie unvergessene Momente derOlympia-Geschichte.Auf Anfrage können speziell auf Kundenwünsche zugeschnitteneBildauswahlen aus dem umfangreichen Archiv der dpa-Tochterzusammengestellt oder Auftragsproduktionen in Tokio umgesetzt werden.Bei Fragen oder Bildwünschen steht das Team der picture allianceunter sales@picture-alliance.com zur Verfügung.Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHTino JostTelefon: +49 69 2716 34248E-Mail: jost.tino@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell