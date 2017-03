picture alliance Themenportal zum Superwahljahr 2017 (FOTO)

Frankfurt (ots) -Mit der Wahl Frank Walter Steinmeiers zum neuen Bundespräsidentenwurde das Wahljahr 2017 in Deutschland eingeläutet. Am 26. März folgtdie Landtagswahl im Saarland, im Mai die Landtagswahlen inSchleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Wer Deutschland in dennächsten vier Jahren als Kanzler regiert, wird am 24. September beider Bundestagswahl entschieden.Seit fast 70 Jahren hält die dpa das politische Geschehen inDeutschland fest. Das Bildangebot der deutschen Nachrichtenagenturzeigt alles von aktueller Tagespolitik über deutsche Politiker beiwichtigen Terminen im In- und Ausland bis hin zur Geschichte derParteien. Für das Themenportal "Superwahljahr 2017" hat diedpa-Tochter picture alliance ausgewählte Bilder und Grafiken ihrerPartner rund um das Thema Wahlen in über 50 Kollektionen aufbereitet.Themen des Portals sind der Wahlkampf, die wichtigsten Kandidaten inden einzelnen Bundesländern, die Kanzlerkandidaten Angela Merkel undMartin Schulz sowie Grafiken und Symbolbilder. Weitere Kollektionenzeigen die Politiker mal anders - ob sportlich, kurios oder inFeierlaune. Zu den Bundestagswahlen werden in Kürze Auswahlen zu denSpitzenkandidaten der Parteien zur Verfügung stehen. Auch der neueBundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender sind Thema desPortals. Steinmeier wird bei der täglichen Arbeit gezeigt, aber auchim privaten Umfeld. Eine Auswahl aus dem umfangreichen Archiv derFrankfurter Bildagentur zeigt alle Bundespräsidenten seit TheodorHeuss.Das Portal wird im Laufe des Jahres mit aktuellen Themen undzusätzlichen Auswahlen erweitert, z.B. zum Wahltag, zu denWahlergebnissen, zu Fernsehduellen oder Wahlplakaten. Für alleAnfragen steht das Team der picture alliance untersales@picture-alliance.com oder 069 2716 34-770 zur Verfügung.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main ist als100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur - dergrößten deutschen Nachrichtenagentur - auf dem Gebiet derBildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führendenBildagenturen in Deutschland. Die Agentur betreibt unterwww.picture-alliance.com ein Contentportal mit aktuell 45 Mio.Bildern, Grafiken und Videos von über 250 Partneragenturen weltweitzu Themen wie Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst,Historie, Natur und Reise bis hin zu Lifestyle, Wellness,Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinausMedienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung DeutscheSporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen OlympischenSportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:Nicole LambrechtTel.: 069 2716 34203Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell