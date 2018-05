picture alliance: Retrospektive des ehemaligen dpa-Fotografen Manfred Rehm (FOTO)

Frankfurt (ots) -Manfred Rehm, 15 Jahre als Fotograf für die DeutschePresse-Agentur (dpa) im Einsatz, gibt in seiner Ausstellung "ManfredRehm - Bildjournalist" in Frankfurt einen Einblick in das breiteSpektrum der Pressefotografie. Anlass der Ausstellung, die bis zum21. Juli im Begegnungs- und Servicezentrum Höchst zu sehen ist, istRehms 80. Geburtstag.18 ausgewählte Aufnahmen aus seiner dpa-Zeit geben dasNachrichtengeschehen der 60er und 70er Jahre wieder. Aus einem Fundusvon mehreren tausend Motiven hat Rehm außergewöhnliche Zeitzeugnisseausgewählt. Darunter unter anderem die vier Angeklagten imKaufhaus-Brandstifter-Prozess Thorwald Proll, Horst Söhnlein, AndreasBaader und Gudrun Ensslin im Frankfurter Landgericht, AltkanzlerKonrad Adenauer beim Signieren seiner Memoiren in Bonn, eineSicherungskompanie des Heimatschutzkommandos beim Einsatz mitFahrrädern, der erste Schönheitssalon für Männer in Frankfurt oderdas preisgekrönte Motiv von Zirkuselefanten, die in Frankfurt ineinen Güterwagen einsteigen. Ein ganz besonderes Foto gelang ihm imMai 1968, als er die Studentenunruhen an der Frankfurter Unidokumentierte. Sein Foto von mit Feuerwehrschläuchen unter Wassergesetzten Streikposten des SDS (Sozialistischer DeutscherStudentenbund) und VDS (Verband Deutscher Studentenschaften) ging umdie Welt und bescherte ihm eine Nominierung für den begehrtenPulitzerpreis.1938 in Heidenheim an der Brenz geboren arbeitete Manfred Rehmnach seiner Ausbildung zum Schriftsetzer als Fotograf für dieTageszeitung seiner Heimatstadt. Von 1964 bis 1979 war Rehm alsBildjournalist für dpa in Frankfurt tätig. Bei seinen Einsätzen fürdie Nachrichtenagentur machte er sich bei der Berichterstattung überdas aktuelle Geschehen in der Region und in Deutschland bis hin zuinternationalen Sportereignissen einen guten Namen. 1979 wechselte erin das Verlagswesen und setzte Reportagen für unterschiedlicheProjekte um.Alle Bilder von Manfred Rehm stehen unter www.picture-alliance.comoder im dpa-Archiv zur Verfügung.Ausstellung:"Manfred Rehm - Bildjournalist - Retrospektive aus seiner Zeit alsdpa-Fotograf"Begegnungs- und Servicezentrum HöchstBolongarostr. 13765929 FrankfurtÜber picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmender dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion,-Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen inDeutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie einContentportal mit aktuell 60 Mio. Bildern, Grafiken und Videos. Durchdie Zusammenarbeit mit 250 Partneragenturen weltweit bietet sie einebreite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten,Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bishin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüberhinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung DeutscheSporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen OlympischenSportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:Nicole LambrechtTel.: +49 69 2716-34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell