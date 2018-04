picture alliance-Partner zentralbild digitalisiert Lebenswerk des Cottbuser Fotografen Erich Schutt und gibt spannende Einblicke in das Leben in der DDR (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die picture alliance-Partneragentur zentralbild (zb)vervollständigt kontinuierlich das dpa-Archiv mit besonderenhistorischen Aufnahmen, vor allem aus der DDR. In den vergangenenzwei Jahren hat zb intensiv mit dem Cottbuser Fotografen Erich Schuttzusammengearbeitet, um das Lebenswerk des 86-Jährigen für dieNachwelt zu erhalten. Zu Schutts Schwerpunkten zählen diesorbisch-wendische Tradition, die Braunkohle, dieDDR-Energiewirtschaft, der Spreewald sowie die kuriosen Dinge desAlltags. 1.500 seiner Bilder, die er hauptsächlich in der Lausitz/Niederlausitz aufgenommen hat, sind mit den Schlagworten "ErichSchutt DDR" unter www.picture-alliance.com zu finden.zentralbild wurde 1991 von den Mitarbeitern derDDR-Nachrichtenagentur ADN gegründet. Der gesamte, bis dahinaufgebaute, Bildbestand ging nach der Wiedervereinigung an dasBundesarchiv in Koblenz. Neben der aktuellen Berichterstattung ausBerlin und den neuen Bundesländern hat sich die dpa-Tochter in denvergangenen Jahren besonders um die Erschließung digitaler undanaloger Archive ehemaliger DDR-Fotografen, private Sammlungen undgrößere professionelle Archive gekümmert und so wieder einumfangreiches historisches Archiv mit rund 100.000 Motiven aufgebaut.Besonderes Augenmerk richtet zb nicht nur auf die großen politischen,kulturellen und sportlichen Ereignisse und Persönlichkeiten derZeitgeschichte, sondern auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisseund das Alltagsleben, vor allem in der DDR. Die historischenzb-Aufnahmen stehen im picture alliance-Portal mit dem Schlagwort"zbh" zur Verfügung.Pressekontakt:Nicole LambrechtTel.: +49 69 2716 - 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell