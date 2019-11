picture alliance Jahresrückblick 2019 - ausgewählte Fotos zu den Top-Themen des Jahres (FOTO)

Frankfurt (ots) - Ob bewegend, kurios, bemerkenswert oder tragisch - auch 2019gab es wieder viele Momente, die Deutschland und die Welt bewegt haben. ImPortal "Jahresrückblick 2019" (http://dpaq.de/b0qJE) lässt die picture alliancedas Jahr Revue passieren und präsentiert in rund 140 Bildkollektionen diewichtigsten Ereignisse aus Politik, Wirtschaft, Sport und der Welt der Stars.Die beliebtesten Bilder der einzelnen Monate stehen auf der Startseite desPortals zur Verfügung. Im Bereich "News" geben ausgewählte Bilder einenÜberblick über die wichtigsten Themen, die in den vergangenen Monaten dieSchlagzeilen dominiert haben. Weitere Bildzusammenstellungen greifenumfassendere Themen auf wie Brexit, Fridays for Future Proteste, Waldbrände,Längster Shutdown der US-Geschichte, Gelbwesten-Proteste, Terroranschläge,Landtagswahl und Europawahl, Seenotrettung im Mittelmeer, Regierungskrise inÖsterreich, der Mordfall Walter Lübcke oder die Verkehrswende. Zusätzlich hatdie Frankfurter Agentur die wichtigsten Themen aus den Bereichen Sport undEntertainment übersichtlich aufbereitet.Das Portal "Jahresrückblick 2019" steht nach dem Login unterwww.picture-alliance.com im Bereich "Editorial" zur Verfügung und wird bis zumJahresende laufend aktualisiert und mit neuem Bildmaterial ergänzt. Auf Anfragekönnen speziell auf Kundenwünsche zugeschnittene Kollektionen zusammengestelltwerden. Bei Fragen zur Lizenzierung oder Bildwünschen steht das Team der picturealliance zur Verfügung (sales@picture-alliance.com).Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpaDeutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und-Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unterwww.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 75 Mio.Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit 280Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigenThemenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst,Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picturealliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur derStiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des DeutschenOlympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes(DBS).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHNicole LambrechtTelefon: +49 69 2716 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60900/4445813OTS: dpa Picture-Alliance GmbHOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell