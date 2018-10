picture alliance Jahresrückblick 2018 mit Top-Themen und besten Bildern online (FOTO)

Frankfurt (ots) -Wer wissen möchte, was Deutschland und die Welt im Jahr 2018bewegt hat, bei welchen Ereignissen mitgefiebert wurde, wo Tränengeflossen sind oder was die Menschen dieses Jahr in Atem gehaltenhat, kann im Themenportal "Jahresrückblick 2018" der picture alliancebereits jetzt das Jahr Revue passieren lassen. Die FrankfurterBildagentur präsentiert in rund 130 Bildkollektionen die wichtigstenEreignisse aus Politik, Wirtschaft, Sport und der Welt der Stars.2018 war bisher ein ereignisreiches Jahr: Deutschland und Europaächzten unter einer Hitzewelle, die zu massiven Ernteausfällen undWaldbränden führte. Nord- und Südkorea näherten sich an. In den USAprotestierten Schüler gegen das amerikanische Waffengesetz. PräsidentDonald Trump durfte nicht an der Beisetzung von John McCainteilnehmen. In Deutschland wurde nach langen Verhandlungen eine GroßeKoalition gebildet, die im Laufe des Jahres immer wieder von Krisenund Uneinigkeiten strapaziert wurde. In Chemnitz eskalierte derFremdenhass. Tausende Menschen bestaunten das Spektakel der längstenMondfinsternis des Jahrhunderts. Die britische Monarchie feierte eineTraumhochzeit, die von zahlreichen Zuschauern begeistert verfolgtwurde. Während Deutschland zu Jahresanfang noch seine Athleten beiden Olympischen Spielen feiern durfte, zerbrach der Sommertraum vomfünften Fußball-WM-Titel bereits in einer niederschmetterndenGruppenphase.Das Portal "Jahresrückblick 2018" steht nach dem Login unterwww.picture-alliance.com im Bereich "Editorial" zur Verfügung undwird bis zum Jahresende laufend aktualisiert und mit neuemBildmaterial ergänzt.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmender dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion,-Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen inDeutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie einContentportal mit aktuell 60 Mio. Bildern, Grafiken und Videos. Durchdie Zusammenarbeit mit 250 Partneragenturen weltweit bietet sie einebreite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten,Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bishin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüberhinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung DeutscheSporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen OlympischenSportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:Nicole LambrechtTel.: +49 69 2716-34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell