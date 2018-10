piccolo - der Kleingruppenkatalog von Gebeco

Kiel (ots) - In kleinen Gruppen Großes erlebenpiccolo - Kleine Gruppe. Große Momente. Mit dem neuen Gebecopiccolo-Katalog stellt der Reiseveranstalter sein vielfältigesKleingruppenreise-Angebot in den Fokus. "Im piccolo-Katalog findenunsere Kunden eine exklusive Auswahl unserer Kleingruppenreisen ausunserem Programm für 2019", sagt Ury Steinweg, CEO von Gebeco. DieBezeichnung "piccolo" kommt aus dem italienischen und bedeutet soviel wie "klein". Besonders reisen im kleinen Kreis können Kunden mitGebeco auf 160 verschiedenen Kleingruppenreisen weltweit. Derpiccolo-Katalog präsentiert 87 Kleingruppenreisen und erleichtert denKunden so die Reisewahl. In allen übrigen Gebeco Katalogen und aufder Gebeco Website sind Kleingruppenreisen zusätzlich mit einemeigenen Gruppen-Symbol gekennzeichnet.Die piccolo Reisen von GebecoMit dem Kleingruppenkatalog "piccolo" stellt Gebeco 87Kleingruppenreisen aus der facettenreichen Gebeco Reisewelt in denFokus. Ob ereignisreiche Erlebnisreisen, intensive Studienreisen oderWander- und Radreisen - im piccolo-Katalog findet sich zu jedem Themaeine Reise in der kleinen Gruppe mit höchstens 16 Teilnehmern. Diepiccolo-Reisen verbinden die Vorteile einer Gruppenreise mit denAnnehmlichkeiten im kleinen Kreis unterwegs zu sein. Auf ihrenpiccolo-Reisen haben Gebeco Kunden besonders intensiven Kontakt mitEinheimischen und Mitreisenden. Zusammen mit anderenkulturinteressierten, weltoffenen Menschen erleben die Gebeco Gästeein inspirierendes Miteinander. In einer Gruppe Gleichgesinntertauschen sich die Reisenden über die Eindrücke des Tages aus undlernen sich im kleinen Kreis noch schneller kennen. Diepiccolo-Reisen führen nicht nur in ferne oder exotische Länder: "Mituns können Kunden auch die begehrten Reiseziele in Europa und derdirekten europäischen Nachbarschaft in der Kleingruppe erleben",erläutert Steinweg. Zu den Zielländern gehören unter anderem Italienund Usbekistan, Russland und Ägypten sowie das südliche Afrika undPanama. Eines haben alle piccolo-Reisen gemeinsam: Die Gruppe wirdbegleitet von erfahrenen Reiseleitern, die den Reisenden fremdeKulturen mit fachkundigem Wissen näherbringen und Türen zumUnbekannten öffnen. Gebeco Gäste können sich auf authentischeErlebnisse im kleinen Kreis freuen, die in Erinnerung noch langenachhallen.Gebeco (Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation)ist mit jährlich rund 60.000 Gästen und 116 Mio. Euro Umsatz einerder führenden Veranstalter von Studien- und Erlebnisreisen imdeutschsprachigen Raum. Im Portfolio: weltweite Erlebnisreisen, Dr.Tigges Studienreisen, Privatreisen, Aktivreisen,Erlebnis-Kreuzfahrten, Abenteuerreisen mit goXplore u.v.m.Authentische Begegnungen mit fremden Menschen und Kulturen stehen imMittelpunkt. Gebeco engagiert sich für einen nachhaltigen Tourismusund trägt seit 2011 das Nachhaltigkeits-Siegel"CSR-Tourism-certified".Kontakt für Reisebüros und KundenGebeco Service CenterTel. +49 (0) 431 5446-0E-Mail: kontakt@gebeco.deKontakt für Presse- und Bildanfragen:Pressestelle GebecoAlicia KernTel.: +49 (0) 431 5446-230E-Mail: presse@gebeco.deOriginal-Content von: Gebeco GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell