phoenixrunde: Die Niederländer wählen - Rückt Europa weiter nach rechts? - Mittwoch, 15. März 2017, 22:00 Uhr

Bonn / Berlin (ots) - phoenix möchte die Zuschauer verstärkt amProgramm beteiligen. Über die Social-Media-Kanäle Facebook undTwitter, sowie per Mail werden Fragen und Kommentare in dieLivesendung mit drei Gästen einfließen.Die etablierten Parteien in Europa schauen mit Sorge auf dieNiederlande. Bei den Wahlen an diesem Mittwoch könnte der umstritteneEuropa- und Islamkritiker Geert Wilders mit seiner Partei stärksteKraft werden.Welche Folgen hat der Wahlausgang in den Niederlanden für dieWahlen in Frankreich und Deutschland? Welche Rolle spielt dieEskalation mit der Türkei? Wie stehen die Chancen von Geert Wilders?Alexander Kähler diskutiert mit:- Oswald Metzger, Chefredakteur The European- Dieuwke van Ooij, Reporterin Nieuwsuur- Prof. Werner Patzelt, Politikwissenschaftler TU DresdenZuschauer können sich beteiligen über:#phoenixrunderunde@phoenix.defacebook.com/phoenixPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell