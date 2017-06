phoenixrunde: Freiheit vs. Sicherheit - Was ist Ihnen wichtiger? - Mittwoch, 7. Juni 2017, 22.15 Uhr LIVE

Bonn (ots) - Ihre Meinung ist uns wichtig! phoenix möchte dieZuschauer und Zuschauerin verstärkt am Programm beteiligen. Über dieSocial-Media-Kanäle Facebook und Twitter, sowie per Mail werden IhreFragen und Kommentare in die Livesendung mit drei Gästen fließen.Diskutieren Sie mit! Die jüngsten Anschläge haben Europa tiefgetroffen. Überall werden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. InDeutschland hat gerade die Festivalsaison begonnen und klar ist:100-prozentigen Schutz kann es nicht geben. Mit jedem Terroranschlagfällt es schwerer, sich der Angst zu entziehen. Wohin kann man nochguten Gewissens gehen? Wie stark muss die Freiheit eingeschränktwerden, um Sicherheit zu gewährleisten? Welche Maßnahmen sindverhältnismäßig, welche überzogen? Wie umgehen mit der Angst vorAnschlägen? Stellt sich ein Gewöhnungseffekt ein?Seien auch Sie live dabei!Alexander Kähler diskutiert mit:- Alexander Kissler, Cicero- Lamya Kaddor, Islamwissenschaftlerin- Brigitte Fehrle, Berliner Zeitung.#phoenixrunde runde@phoenix.de facebook.com/phoenixPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell