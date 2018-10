phoenix zeigt ab sofort auch die Versammlungen der Jugendorganisationen der Bundestags-Parteien - Auftakt beim Deutschlandtag der Jungen Union an diesem Wochenende

Bonn (ots) - phoenix überträgt ab sofort auch dieParteiversammlungen der Nachwuchsorganisationen der im Bundestagvertretenden Parteien. Den Auftakt macht der Deutschlandtag derJungen Union an diesem Wochenende. "In den Jugendorganisationen derParteien findet wichtige politische Nachwuchsarbeit statt. Hierwerden Ideen geboren, und Neues wird auf den Weg gebracht. DieDebatten sind für die Entscheidungsprozesse in den Mutterparteienebenso wichtig wie für die Meinungsbildung in der Gesellschaft.phoenix zeigt die Arbeit der Nachwuchsorganisationen, da sie zumganzen Bild dazu gehören", so die Programmgeschäftsführer MichaelaKolster (ZDF) und Helge Fuhst (ARD/WDR).Der Deutschlandtag der Jungen Union beginnt am Freitag, 5. Oktober2018, um 18 Uhr. Ausschnitte und Zusammenfassungen aus denwichtigsten Reden, unter anderem des Vorsitzenden Paul Ziemiak, zeigtphoenix in der Sendung "phoenix der tag" ab 23 Uhr. Am Samstag, 6.Oktober 2018, berichtet phoenix live ab 10.45 Uhr von dem Treffen inKiel und zeigt u.a. die Rede der CDU-Vorsitzenden, BundeskanzlerinAngela Merkel. Moderatorin Tina Dauster beobachtet zusammen mit derPolitikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach das Parteitagsgeschehen.Im November stehen dann die Bundeskongresse der Jungen Liberalen, 3.und 4. November 2018, der Grünen Jugend, 16. bis 18. November, undder Jungsozialisten, 30. November bis 2. Dezember, auf dem Programm.Termine für die nächsten Treffen der Linksjugend Solid und der JungenAlternativen stehen noch aus.http://ots.de/kl7OvVPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell