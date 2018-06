Bonn (ots) - In der Union gärt es. Die Schwesterparteien streiten- erneut - über die Asyl- und Flüchtlingspolitik. WährendInnenminister Horst Seehofer (CSU) eine härtere Gangart und einekonsequente Zurückweisung von Flüchtlingen, die von anderenEU-Staaten über die deutsche Grenze einreisen wollen, fordert, setztBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf eine gesamteuropäischeLösung. Schien nach dem rumpligen Start in den vergangenen Wochenzunächst Ruhe in die Regierungsarbeit eingekehrt zu sein, so wirftnun die bayrische Landtagswahl im Herbst ihre Schatten voraus. Derheute gefundene Kompromiss sieht zunächst nur einen zweiwöchigenAufschub der Entscheidung vor.Wer setzt sich langfristig durch im unionsinternen Streit? WelcheSchwesterpartei und welche Akteure sind stärker beschädigt?Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihrenGästen: Mike Mohring, CDU, Landesvorsitzender Thüringen, und NicolaBeer, FDP-Generalsekretärin.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell