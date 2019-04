Bonn (ots) - In Russlands Hauptstadt findet in diesen Tagen dieachte "Moskauer Sicherheitskonferenz" statt. Sie ist Ausdruck eineswachsenden russischen Selbstbewusstseins und internationalenGestaltungswillens. Denn längst ist die Zeit vorbei, da nach demZusammenbruch der Sowjetunion die seinerzeit einzig verbliebeneSupermacht USA in einer Art "Pax Americana" die Weltordnung alleinbestimmte.Die Anfang der 1990er Jahre aufgestellte These vom Ende derGeschichte hat sich als grundlegend falsch erwiesen. Die Weltordnungist wieder in Bewegung geraten, Russland und China machen den USAihre alleinige Vormachtstellung streitig.Und damit nicht genug. Das einst als unumstößlich geltendeWertebündnis des "Westens" zeigt besonders in und durch Donald TrumpsPräsidentschaft Risse. Die NATO ist unter Druck geraten, auch weilTrump Selbstverpflichtungen der Partner - allen voran Deutschland -einfordert. Der Streit um das Zwei-Prozent-Ziel zur Finanzierung derNATO ist zum Synonym für die Einheit des Bündnisses und dieVerteidigungsbereitschaft des Westens geworden.Was ist uns unsere Sicherheit wert? Wie verlässlich ist dasBündnis NATO heute noch? Wie verlässlich ist Deutschland alsBündnispartner? Wie gestaltet sich zukünftig eineSicherheitsarchitektur für Europa? Welches Verhältnis finden wir zuRussland? Welche Rolle kann Europa zwischen den USA, Russland undChina spielen?Diese und weitere Fragen zum Thema diskutiert Michaela Kolster mitihren Gästen:Botschafter Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der MünchenerSicherheitskonferenz und Niels Annen, SPD, Staatsminister imAuswärtigen Amt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell