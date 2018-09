Bonn (ots) - Carsten Schneider, Erster ParlamentarischerGeschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, hat nach den Vorfällender vergangenen Tage in Chemnitz davor gewarnt, in Kürze wieder zurTagesordnung überzugehen. "Die Situation in Ostdeutschland istfragil. Die Demokratie dort ist nicht so gefestigt, die politischeMitte nicht so stark. Ich bin sehr besorgt", erklärte Schneider inder Diskussionssendung unter den linden im Fernsehsender phoenix(Montag, 3. September). Extreme Positionen fänden in den östlichenBundesländern viel schneller Zulauf. Er appelliere, die Eskalationnicht weiterzutreiben, "aber ich bin mir nicht sicher, ob das auchpassiert. Ich merke eine starke Ablehnung unserer demokratischenProzesse. Das ist ein Pulverfass", warnte der SPD-Politiker. Allediejenigen, die in Chemnitz mit rechten Gruppierungen demonstrierten,müssten sich für die Folgen mit in Haftung nehmen lassen. "Wer mitNeonazis marschiert, der hat in der Mitte der Gesellschaft nichts zusuchen, der macht sich gemein mit harten Rechtsextremisten", warSchneider überzeugt.Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der DeutschenArbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, war nach den Aufmärschenrechter Gruppen besorgt über das Deutschlandbild im Ausland. DieDemonstrationen rechter Gruppen "verändern die WahrnehmungDeutschlands von außen". Kampeter sah die Verantwortung der Politikwie auch der wirtschaftlichen Entscheidungsträger darin, vieleMitläufer der Proteste wieder in die Mitte der Gesellschaftzurückzuholen. "Wir haben die Verpflichtung, den Dialog zu führen undBrücken zu bauen." Es helfe in diesem Zusammenhang wenig, neue, mitGeld flankierte Programme in Ostdeutschland aufzulegen. Jetzt seienGespräche gefragt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell