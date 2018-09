phoenix unter den linden: Roter Teppich für Erdogan - Wie umgehen mit dem Mann vom Bosporus? - Montag, 24. September 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkeiist in vielerlei Hinsicht ein besonderes: Millionen deutscheStaatsbürger haben türkische Wurzeln, und das Land am Bosporus istals NATO-Mitglied strategischer und militärischer PartnerDeutschlands.Die Bundesrepublik und auch die Europäische Union haben lange aneiner Westintegration der Türkei in die EU gearbeitet - und langeZeit gab es hoffnungsvolle Ansätze, anfangs auch durch die PolitikErdogans. Doch seit einigen Jahren hat das Verhältnis tiefe Risse.Präsident Erdogan verschreckt die Partner in Europa durch seineautokratische Politik. Gerade Deutschland stellt er immer wieder inden Mittelpunkt seiner antiwestlichen Projektionen. Doch seit einigenWochen, genauer: seit Donald Trumps Sanktionen die schwereWirtschaftskrise in der Türkei dramatisch beschleunigt haben, scheintErdogan seine Politik gegenüber Deutschland wieder zu ändern.Moderatorin Michaela Kolster diskutiert mit:Serap Güler, CDU, NRW-Staatssekretärin für Integration und StefanLiebich, MdB, Die LinkePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell