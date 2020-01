phoenix unter den linden: Neues Jahr, neue Schulden? Wie finanzieren wir unsere Zukunft? - Montag, 13. Januar 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Am Beginn eines jeden neuen Jahres stehen die guten Vorsätze. Undes werden Planungen gemacht, wie und wofür das liebe Geld in den nächsten zwölfMonaten ausgegeben werden soll. Das macht die Familie so wie derBundesfinanzminister - und ganz genau wie in der Familie gibt es auch inRegierungen manchmal Streit über den richtigen Umgang mit dem Geld: Soll gespartoder doch investiert und konsumiert werden?Deutschland steht zu Beginn des neuen Jahrzehnts vor großen gesellschaftlichenUmbrüchen und ökonomischen Herausforderungen. Die Digitalisierung, dieGlobalisierung, der Klimawandel verändern unsere Welt nachhaltig und zwingen unszum Umdenken und Handeln. Doch die Modernisierung unserer Gesellschaft undWirtschaft wird viel Geld kosten.Wie also sollen die nötigen Zukunftsinvestitionen finanziert werden? Müssen wirrunter von der Schuldenbremse oder brauchen wir höhere Steuern auf Vermögen,Grundbesitz oder Erbschaften? Wie kann der Umbau sozial verträglich gestaltetwerden?Diese und weitere Fragen diskutiert Eva Lindenau mit ihren Gästen:- Friedrich Merz, Vizepräsident Wirtschaftsrat der CDU- Prof. Marcel Fratzscher, Präsident Deutsches Institut fürWirtschaftsforschungPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4487671OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell