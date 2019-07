phoenix unter den linden: Heißer politischer Sommer - Kampf um den Osten - Montag, 1. Juli 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Hitzerekorde in Deutschland. Der Klimawandel wird fürviele real und relevant. Für das politische Berlin steht nun ersteinmal die Sommerpause an. Ein Sommerloch hingegen ist nicht zuerwarten. Schließlich stehen bereits am 1. September die erstenLandtagswahlen im Osten an - der Wahlkampf fällt somit in den Sommer.Wer kämpft nun mit welchen Themen um den Osten? Bleibt das Klimadas Megathema? Mit welcher Strategie gehen die Parteien den Wahlkampfan? Diese und weitere Fragen diskutiert Helge Fuhst mit seinenGästen:Dietmar Bartsch, Die Linke, Fraktionsvorsitzender im DeutschenBundestag und Mike Mohring, CDU, Landesvorsitzender ThüringenPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell