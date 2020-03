phoenix unter den linden: Grenzwerte - Die EU ringt mit dem Asylrecht, Montag, 9. März 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots) -Sperrfrist: 06.03.2020 14:20Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Als vor nicht ganz fünf Jahren hunderttausende Flüchtlinge die EU um Asyl baten,drohte diesen Flüchtlingen eine für die Nachkriegsepoche in diesem Ausmaß inEuropa beispiellose humanitäre Katastrophe. Denn die EU war uneins, wie sie mitden Flüchtlingen umgehen sollte. Die Ideale einer Willkommenskultur prallten aufden Wunsch einer weitgehenden Abschottung. Deutschland setzte sich fast imAlleingang durch und löste damit innerhalb der Staatengemeinschaft, aber auch imeigenen Land, heftige Debatten aus, die die politische Landschaft bis heuteverändert haben.Abhilfe sollte 2016 das - von Beginn an umstrittene - Flüchtlingsabkommen mitder Türkei schaffen. Auf der einen Seite nahm es den Druck von der EU, auf deranderen Seite bestand die Gefahr, dass sich die Europäische Union in eineAbhängigkeit von der Türkei Präsident Erdogans begibt.Nun hat der türkische Präsident verkündet, die Flüchtlinge nicht mehr in derTürkei zurückzuhalten und die Grenzen zur EU zu öffnen. Im Ergebnis sehen wirheute genau die Bilder kampfähnlicher Zustände zwischen EU-Militär undFlüchtlingen, die 2015 vermieden werden sollten.Wie konnte es fünf Jahre nach der großen Krise wieder soweit kommen? Hat die EUdie gekaufte Zeit vergeudet? Hat die Türkei den Flüchtlingspakt gebrochen undist die Türkei der richtige Partner? Wie verteidigt die EU ihre Werte?Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen:- Michael Roth, SPD, Staatsminister Auswärtiges Amt- Sevim Dagdelen, Die Linke, Mitglied des Deutschen Bundestages,Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und Sprecherin für AbrüstungDIE LINKE im BundestagPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4539853OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell