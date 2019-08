phoenix unter den linden: G7 - Scheitert der Westen, gewinnen Russland und China? - Montag, 26. August 2019, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - War es früher der Protest von außen, der den Sinn derG8- und G7-Treffen in Frage stellte, ist inzwischen längst auch dieinterne Geschlossenheit der Gruppe der sieben wichtigsten westlichenIndustrie-Nationen (G7) verloren gegangen. Das schwer belasteteVerhältnis der europäischen Partner zu den USA unter Donald Trumplässt auch den Wert des G7-Formats schwinden. Auf der einen SeiteTrump, der besonders durch seinen Handelskonflikt mit China unterDruck steht, und der britische Premier Boris Johnson, der den hartenBrexit im eigenen Land durchsetzen will, - und auf der anderen SeiteGastgeber Macron, der die Führungsschwäche Merkels und dieRegierungskrise in Italien nutzen möchte, FrankreichsFührungsanspruch in Europa anzumelden.Helge Fuhst diskutiert mit seinen Gästen:- Elisabeth Motschmann, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, CDU- Bettina Gaus, taz.die tageszeitunghttp://ots.de/Rfki6IPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell