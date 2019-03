Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Ist der ungleiche Lohn für Männer und Frauen unfair?Am "Equal Pay Day" wird es sichtbar: das noch immer vorhandeneUngleichgewicht zwischen Männern und Frauen in unserer Gesellschaft.Die ungleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit ist für viele ein Symbolfür die noch lange nicht erfolgreich abgeschlosseneGleichberechtigung der Geschlechter. Dies wirkt sich ganz konkret aufdie Lebensumstände aus. So tragen Frauen statistisch gesehen eingrößeres Risiko in Altersarmut zu geraten als Männer.Wie lässt sich das ändern? Was kann, was muss die Politik tun?Darüber diskutiert Helge Fuhst mit seinen Gästen:- Franziska Giffey (SPD, Bundesministerin für Familie, Senioren,Frauen und Jugend)- Katja Suding (FDP, stellv. Partei- und Fraktionsvorsitzende)Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell