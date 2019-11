phoenix unter den linden: Die Energiewende - ökologisch notwendig, ökonomisch gefährlich?, heute um 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Der Klimawandel hat den politischen Diskurs in Deutschland indiesem Jahr maßgeblich bestimmt - vor allem auch durch die weltweiten Protestevon Friday's for Future. Die Gesellschaft steht vor einer Jahrhundertaufgabe,die unsere Wirtschaft stemmen muss, und die Lösungswege im Kampf gegen denKlimawandel sind umstritten: Wie reagieren wir ökologisch richtig und ökonomischvernünftig auf den Klimawandel? Wie gestalten wir den Transformationsprozessunserer Energiewirtschaft am besten? Wie verhindern wir ein Aufbrechen einesgesellschaftlichen Grundkonfliktes?Diese und weitere Fragen diskutiert Eva Lindenau unter dem Titel "DieEnergiewende - ökologisch notwendig, ökonomisch gefährlich?" mit ihren GästenProf. Hans-Werner Sinn, Wirtschaftswissenschaftler, und Dr. Ingrid Nestle,Sprecherin für Energiewirtschaft der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / DieGrünen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4449608OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell