phoenix unter den linden: Druck der Straße - Bewegung in der Parteiendemokratie? - Montag, 10. September 2018, 22.15 Uhr

Es ist noch nicht lange her, da wurde für dieDemokratie in Deutschland eine latente und steigendePolitikverdrossenheit diagnostiziert. Sinkende Wahlbeteiligungenwaren dafür ein Zeichen - aber nicht das einzige. Eine steigende Zahlvon Menschen stellte sich selbst außerhalb des politischen Feldes undversagte diesem seine Teilhabe. Die Parteien, Ort der Willensbildungim politischen System der Bundesrepublik und Garant der Stabilitätdieses Systems, sehen sich inzwischen einem wachsenden Druck vonaußen ausgesetzt. Bürgerbewegungen entstehen und stellen sich indirekte Konkurrenz zu den Parteien. Mit welcher Konsequenz für daspolitische System?Michaela Kolster diskutiert mit den Bundestagsabgeordneten KaiWhittaker, CDU, und Matthias Höhn, Die Linke, über das Thema: "Druckder Straße - Bewegung in der Parteiendemokratie?"