Bonn (ots) - Die EU verändert sich. Längst ist die Integrations-und Vertiefungsdynamik eines ehedem schier grenzenlosenVereinigungsprozesses einer pragmatischen Erkenntnis gewichen,zunächst einmal zusammenzuhalten, was eh nur schwer zusammen passt.Das Ringen um den vor Jahren noch unvorstellbaren Brexit, denAustritt eines Mitgliedslandes, zeigt dabei eines: Scheiden tut weh!Für wen mehr, wird sich zeigen und das wiederum hat direkteAuswirkungen auf andere Wackelkandidaten des europäischen Projekts.Die Populisten in verschiedenen Ländern machen mobil gegen die EU,wollen nationale Stärke zeigen, egal ob in Italien, Polen oderUngarn.Dem entgegen tritt Frankreichs Präsident Macron mit seiner Visionvon Europa.Ist der Brexit ein Startschuss für weitere Austrittsbestrebungen?Oder wirkt er vielleicht sogar abschreckend? Wie lassen sich dieneuen Gräben in Europa überwinden? Stellt sich Deutschland an dieSeite Macrons?Helge Fuhst diskutiert darüber mit:Nicola Beer, MdB, FDP-GeneralsekretärinundMetin Hakverdi, MdB, SPD