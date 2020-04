phoenix überträgt ersten digitalen Länderrat von Bündnis 90/Die Grünen / Samstag, 2. Mai 2020, ab 14.30 Uhr

Bonn (ots) - Am Samstag, den 2. Mai 2020, tritt der Länderrat von Bündnis 90/Die Grünen erstmals digital per Videokonferenz zusammen. Auf der Tagesordnung des wichtigsten Parteigremiums zwischen den Bundesparteitagen stehen Debatten und Beschlüsse zur Corona-Krise. Der Bundesvorstand hat Vorschläge für ein Konjunkturprogramm vorgelegt und klare Kriterien für Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Virus gefordert.phoenix überträgt den digitalen Länderrat ab 14.30 Uhr live auf der Homepage phoenix.de, im YouTube-Kanal (youtube.com/phoenix) sowie auf Twitter (twitter.com/phoenix_de). phoenix-Reporterin Jeanette Klag meldet sich live aus dem Berliner phoenix-Studio. Experte im Studio ist der Politikwissenschaftler Prof. Uwe Jun (Uni Trier), der die Länderrats-Debatten und -Beschlüsse analysieren und einordnen wird. Die FAZ-Journalistin Helene Bubrowski wird die Diskussionen des Länderrates journalistisch einordnen.Das vollständige Video des digitalen Länderrates wird im Anschluss auf der Homepage und in den Social Media-Kanälen von phoenix zu finden sein.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4585227OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell