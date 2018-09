Bonn/Berlin (ots) - Hubertus Heil (SPD) will dafür sorgen, dieRentenbeiträge trotz eines veränderten Altersaufbaus nicht über 20Prozent steigen zu lassen. Zudem wolle die SPD im kommenden Jahr eineGrundrente einführen und die Selbstständigen in das System derAlterssicherung einbeziehen. "Es geht um ein Kernversprechen desSozialstaates, nämlich dass man sich nach einem Leben voller Arbeitauf die Alterssicherung verlassen kann. Dafür muss man jetzt wastun", sagte der Bundesminister für Arbeit und Soziales im phoenixtagesgespräch im Bundestag.Es sei für alle Generationen ein Kraftakt, das System derAlterssicherung zu erneuern. "Diese Gesellschaft ist eine, in derZukunftsängste trotz der guten wirtschaftlichen Lage eine Rollespielen, und ich will, dass Menschen sich zu Recht auf diesenSozialstaat verlassen können, und das betrifft das Kernversprechender Rente in allervorderster Linie", so Heil weiter. Der Eintritt indie Rente müsse je nach Beruf flexibel ausgehandelt werden, einestarre Regelung sei für ihn nicht vorstellbar: "Aber was die FDPvertritt, das Rentenniveau absinken zu lassen und stur dieLebensarbeitszeit gesetzlich auf 70 Jahre zu erhöhen, ist eineVorstellung, die man haben kann, aber eben nicht meine."Das Rentenniveau, also das Verhältnis von Rentensteigerung zurLohn- und Gehaltsentwicklung, müsse stabil bei 48 Prozent bleiben,"und dafür sorge ich". Die Zukunft der Alterssicherung entscheidesich nicht nur in der Rente, sondern vor allem im Arbeitsmarkt. Esmüssten die richtigen Weichen gestellt werden, damit Menschenanständige Löhne erhielten und verlässlich ihre Arbeit behaltenkönnten.http://ots.de/EBzg1tPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell