Bonn (ots) - Die CSU unterstützt den Kurs von BundesinnenministerHorst Seehofer, der sich zur Migration als 'Mutter aller Probleme' inDeutschland geäußert hatte. Der europapolitische Sprecher derCSU-Landesgruppe im Bundestag, Florian Hahn, bekräftigte die HaltungSeehofers. "Europa spielt hier eine zentrale Rolle. Wir müssen dieAußengrenze endlich in den Griff kriegen und die Kontrolle sowie dieDurchsetzung des Rechts erlangen", sagte Hahn im phoenixtagesgespräch. Er fügte hinzu, dass Deutschland in der Vergangenheit"manchmal zu zögerlich und blauäugig agiert" habe.Die Kandidatur von Manfred Weber, dem Fraktionschef derEuropäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, für die Nachfolge vonJean-Claude Juncker als Kommissionspräsident, fand bei Hahn großeZustimmung. "In der CSU sind alle einmütig der Meinung: Das ist eineRiesenchance für Deutschland, die Union und gerade auch für die CSU",erklärte er. Gleichzeitig stünden die Christsozialen für einenkritischen Umgang mit der EU. "Die CSU ist eine sehr ehrlichepro-europäische Partei, die nicht euphorisch einer Ideehinterherjagt, sondern Europa gestalten will", so Hahn weiter.Deshalb müsse man sich mit bestimmten Entwicklungen auch kritischbefassen. "Europa muss sich um die großen Probleme kümmern und nichtdie Bürger im Kleinen gängeln", verlangte Hahn.